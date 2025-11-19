BE OPEN präsentiert die Siegerprojekte des internationalen Studentenwettbewerbs Designing Future 2050 während der COP30

BE OPEN präsentierte die Pitches aller fünf Gewinner und Gewinnerteams von Designing Future 2050 , dem kürzlich abgeschlossenen globalen Studentenwettbewerb, der junge Kreative ermutigt, die SDG-Agenda auf der Grundlage der heutigen Realitäten neu zu gestalten und zu aktualisieren. Das Projekt sollte sie dazu inspirieren, über die 2030-Agenda hinauszugehen und sich aktiv an der Entwicklung und Umsetzung realistischer und nachhaltiger Aktionspläne für ihre eigene Zukunft zu beteiligen.

Die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, hielt eine Ansprache vor den Veranstaltungen: "Die Zukunft ruht auf den Schultern junger Menschen, und damit sie in der Lage sind, die vor ihnen liegenden ernsten Herausforderungen zu bewältigen, müssen wir ihnen das nötige Wissen, die Fähigkeiten und Werkzeuge vermitteln, sie lehren, sich in den lokalen und globalen Problemen zurechtzufinden und den Wandel zu einer nachhaltigeren Welt für uns alle anzuführen. Deshalb haben wir in den letzten sechs Jahren mit Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um das Bewusstsein für die SDGs zu schärfen und durch die Anerkennung und Förderung der besten nachhaltigen Ideen von Jugendlichen zu deren Erreichung beizutragen. Und diese Konferenz ist eine hervorragende Gelegenheit, talentierte junge Menschen aus aller Welt mit Entscheidungsträgern zusammenzubringen und ihnen eine Reihe von Möglichkeiten zu bieten".

Designing Futures 2050 ist der 6. internationale Wettbewerb, den BE OPEN seit 2019 veranstaltet, nach den Wettbewerben zu den SDGs #2, #7, #11, #12, #13 und #17. Sie alle zielten darauf ab, Studenten und junge Hochschulabsolventen in die nachhaltige Agenda einzubeziehen, nachhaltige Prinzipien in die Ansätze, Praktiken und Ambitionen der aufstrebenden Fachkräfte zu "implantieren" und sie zu ermutigen, ihre eigenen innovativen Lösungen zu entwickeln. Der neue, laufende Wettbewerb Design Equality with Innovation ist dem SDG#5 gewidmet und nimmt bis Ende des Jahres 2025 Einreichungen entgegen.

BE OPEN belohnt die besten Arbeiten mit Geldpreisen, Ehrenpreisen, Veröffentlichungen, Zugang zu Bildungsressourcen und der Möglichkeit, die Siegerprojekte auf wichtigen internationalen Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit vorzustellen. Durch die Bereitstellung von Möglichkeiten für kreativen Ausdruck, Zusammenarbeit und Lernen hofft BE OPEN, junge Menschen dazu zu inspirieren, die Zukunft selbst zu gestalten.

