Die Slowakei ist das erste Land, das seine Teilnahme an der EXPO 2027 in Belgrad offiziell bestätigt

BRATISLAVA, Slowakei, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Es ist offiziell - die Slowakei wird an der Ausstellung EXPO 2027 in Serbien teilnehmen. Die Teilnahme der Slowakei wurde in Belgrad von Matej Fekete, Generaldirektor von SLOVAKIA TRAVEL, und Lukáš Parízek, Generalkommissar für die EXPO 2027 Belgrad, offiziell bestätigt. Gemeinsam mit der serbischen Kommissarin und Ministerin für Innen- und Außenhandel, Jagoda Lazarević, und EXPO-Chef Danilo Jerinić unterzeichnete Parízek feierlich den offiziellen Vertrag, der die Teilnahme der Slowakei an der Veranstaltung verbindlich bestätigt.

"Ich bin stolz darauf, dass wir das erste Land sind, das offiziell die Teilnahmevereinbarung für die EXPO 2027 Belgrad unterzeichnet hat. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für uns, da es sich um eine der größten Veranstaltungen handelt, die ein Land ausrichten kann. Wir haben ausgezeichnete Beziehungen zu Serbien, und es liegt nun an uns, diese Gelegenheit zu nutzen, um sie zu vertiefen und die Slowakei nicht nur auf dem Balkan, sondern auch weltweit zu präsentieren", sagte Lukáš Parízek nach der Unterzeichnung des Abkommens auf dem Expo Playground der Belgrader Messe.