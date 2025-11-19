Bundesverkehrsminister kündigt weitere Entlastungen bei Flugpreisen an
- Schnieder kündigt weitere Schritte zur Flugpreissenkung an.
- Reduzierung der Luftverkehrssteuer ab Juli 2026.
- Sicherheitsgebühren an Flughäfen sollen geprüft werden.
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat weitere Schritte zur Senkung der Flugpreise angekündigt. Die bereits beschlossene Reduzierung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli 2026 sei "nur ein erster Schritt", sagte Schnieder der Zeitung "Die Rheinpfalz". Weitere Maßnahmen würden folgen.
Der CDU-Minister verwies auf einen aus seiner Sicht deutlichen Wettbewerbsnachteil deutscher Flughäfen. Im internationalen Vergleich gebe es eine "Zu-viel-Belastung pro Passagier von 10 Euro". Die Rücknahme der jüngsten Steuererhöhung bringe lediglich eine Entlastung von rund 2,50 Euro. "Das ist gut, heißt aber auch, dass es noch 7,50 Euro zu viel sind", sagte Schnieder. "Wir haben eine Reihe von weiteren Maßnahmen in Planung. Als Nächstes wird sicherlich geprüft werden müssen, wie wir die Sicherheitsgebühren an Flughäfen senken können."
Die bisherige Steuerpolitik habe nicht zu weniger Flugverkehr geführt, argumentierte der Minister. "Wegen der Steuererhöhung in Deutschland wurde auf keinen einzigen Flug verzichtet. Der Bedarf steigt, die Zahl der Flüge steigt, aber wir profitieren nicht davon", so Schnieder. "Die Airlines ziehen ihre Slots aus Deutschland ab. Für das Klima ist da überhaupt nichts gewonnen und der Wirtschaft wird massiv geschadet."/lig/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 7,888 auf Tradegate (19. November 2025, 20:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,48 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -36,58 %/+14,16 % bedeutet.
erstmal ist Zeit gewonnen und ich würde fast wetten, es wird keinen Streik geben und falls doch - nicht mehr dieses Jahr.
Was die scheiss Altie innerhalb eine Woche an Kurs verloren hat ist doch inglaublich. Das kann doch nicht sein.