    Bundesverkehrsminister kündigt weitere Entlastungen bei Flugpreisen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Schnieder kündigt weitere Schritte zur Flugpreissenkung an.
    • Reduzierung der Luftverkehrssteuer ab Juli 2026.
    • Sicherheitsgebühren an Flughäfen sollen geprüft werden.
    Bundesverkehrsminister kündigt weitere Entlastungen bei Flugpreisen an
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat weitere Schritte zur Senkung der Flugpreise angekündigt. Die bereits beschlossene Reduzierung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli 2026 sei "nur ein erster Schritt", sagte Schnieder der Zeitung "Die Rheinpfalz". Weitere Maßnahmen würden folgen.

    Der CDU-Minister verwies auf einen aus seiner Sicht deutlichen Wettbewerbsnachteil deutscher Flughäfen. Im internationalen Vergleich gebe es eine "Zu-viel-Belastung pro Passagier von 10 Euro". Die Rücknahme der jüngsten Steuererhöhung bringe lediglich eine Entlastung von rund 2,50 Euro. "Das ist gut, heißt aber auch, dass es noch 7,50 Euro zu viel sind", sagte Schnieder. "Wir haben eine Reihe von weiteren Maßnahmen in Planung. Als Nächstes wird sicherlich geprüft werden müssen, wie wir die Sicherheitsgebühren an Flughäfen senken können."

    Die bisherige Steuerpolitik habe nicht zu weniger Flugverkehr geführt, argumentierte der Minister. "Wegen der Steuererhöhung in Deutschland wurde auf keinen einzigen Flug verzichtet. Der Bedarf steigt, die Zahl der Flüge steigt, aber wir profitieren nicht davon", so Schnieder. "Die Airlines ziehen ihre Slots aus Deutschland ab. Für das Klima ist da überhaupt nichts gewonnen und der Wirtschaft wird massiv geschadet."/lig/DP/he

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
