Bundesverkehrsminister kündigt weitere Entlastungen bei Flugpreisen an

Die bisherige Steuerpolitik habe nicht zu weniger Flugverkehr geführt, argumentierte der Minister. "Wegen der Steuererhöhung in Deutschland wurde auf keinen einzigen Flug verzichtet. Der Bedarf steigt, die Zahl der Flüge steigt, aber wir profitieren nicht davon", so Schnieder. "Die Airlines ziehen ihre Slots aus Deutschland ab. Für das Klima ist da überhaupt nichts gewonnen und der Wirtschaft wird massiv geschadet."/lig/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 7,888 auf Tradegate (19. November 2025, 20:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,48 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -36,58 %/+14,16 % bedeutet.