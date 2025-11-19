    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs weitet Verluste aus

    • Euro fällt auf 1,1518 US-Dollar, tiefster Stand.
    • Vierte Verlustwoche, EZB-Kurs bei 1,1583 Dollar.
    • Dollar-Stärke drückt Euro, Zinssenkung ungewiss.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im späten US-Devisenhandel auf den niedrigsten Stand des Tages gefallen. Im Tief notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1518 US-Dollar. Es war der vierte Handelstag in Folge mit Verlusten und der tiefste Stand seit fast zwei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1583 (Dienstag: 1,1590) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8633 (0,8628) Euro gekostet.

    Am Devisenmarkt zeigte sich erneut eine Dollar-Stärke. Die US-Währung konnte im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug erneut unter Druck geriet. Zuletzt hatten sich am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed bei der nächsten Sitzung im Dezember gezeigt, was den Dollar stützte. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung bewegte das Währungspaar am Abend nicht nennenswert./bek/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
