Broadcom Aktie startet durch - 19.11.2025

Die Broadcom Aktie notiert aktuell bei 305,48€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,48 % zugelegt, was einem Anstieg von +13,10 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Broadcom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 305,48€, mit einem Plus von +4,48 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +12,15 % bei Broadcom.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um -3,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,45 %. Im Jahr 2025 gab es für Broadcom bisher ein Plus von +27,48 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,96 % 1 Monat -2,45 % 3 Monate +12,15 % 1 Jahr +87,23 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,44 Bil.EUR € wert.

Core42, ein Unternehmen von G42, das sich auf souveräne Cloud- und KI-Infrastrukturen spezialisiert hat, gab bekannt, dass sein Supercomputer Maximus-384 auf Platz 20 der TOP500-Liste steht, dem branchenweit anerkanntesten Benchmark für öffentlich …

New Brocade Gen 8 Directors and Mid-Range Switch Power the Industry’s Most Secure, High-Performance Storage Network for Enterprise AIPALO ALTO, Calif., Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO), a global leader in semiconductor …

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

