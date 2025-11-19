BODYHOLIDAY KÜNDIGT EIN NEUES GLOBALES FÜHRUNGSTEAM AN, UM EINE NEUE ÄRA DER INTERNATIONALEN EXPANSION EINZULEITEN

Der führende Betreiber von Wellness-Resorts ernennt erfahrene Führungskräfte von Fairmont, IHG und Soho House, um sein nächstes Kapitel zu leiten, beginnend mit seinem ersten europäischen Resort.

CASTRIES, St. Lucia, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- BodyHoliday, Betreiber des ersten Wellness-Resorts in der Karibik, gibt die Ernennung eines neuen globalen Führungsteams bekannt, das von Fairmont Hotels & Resorts, IHG, Soho House und anderen großen Marken kommt. Die Führungserweiterung wird die nächste Wachstumsphase des Unternehmens leiten, beginnend mit dem ersten europäischen Haus, BodyHoliday Algarve in Portugal.

BodyHoliday ist seit 1988 ein Pionier auf dem Gebiet der Wellness-Reisen und wurde von Condé Nast Traveler und Travel + Leisure immer wieder als eines der besten Spas der Welt ausgezeichnet. Das Resort ist für seinen ganzheitlichen Ansatz bekannt und bietet ein All-inclusive-Erlebnis, das tägliche Spa-Behandlungen, von Experten geleitete Fitness- und Sportprogramme, ein umfangreiches Aktivitätsprogramm und eine frische, nahrhafte Küche umfasst. Die innovativen "Feature Months" von BodyHoliday haben Olympiasieger, NFL- und NBA-Stars sowie führende Experten aus den Bereichen Medizin und Wellness dazu gebracht, intensive Programme zu veranstalten.

Da der weltweite Wellnesstourismus bis 2028 voraussichtlich 9 Billionen Dollar erreichen wird (Global Wellness Institute), expandiert BodyHoliday über die Karibik hinaus. An der Spitze dieser Entwicklung steht Andrew Barnard, CEO von SunSwept Resorts (BodyHoliday, Stolentime), ein Hotelier in dritter Generation mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich Luxus-Wellness.

"Von Windsurfen und Trailrunning bis hin zu Yoga und Ernährung haben wir immer geglaubt, dass wahres Wohlbefinden intuitiv sein und auf Körperbewusstsein statt auf Routine beruhen sollte", sagt Barnard. "Mit unserer Expansion nach Portugal setzen wir diese Philosophie fort und schaffen eine Oase, in der die Gäste ihre Freude wiederentdecken, ihre Leidenschaft neu entfachen und ihr Gleichgewicht wiederfinden. Wir freuen uns, unseren Ansatz an Portugals atemberaubende Küste zu bringen".