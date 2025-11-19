Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 19.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige sehen die Aktie als unterbewertet (fairer Wert ~378 USD), während andere vor möglichen Rückschlägen warnen, insbesondere bei hohen Erwartungen an die Quartalszahlen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was die Unsicherheit verstärkt.