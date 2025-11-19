Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 19.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
NVIDIA
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 1
Performance 1M: -0,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige sehen die Aktie als unterbewertet (fairer Wert ~378 USD), während andere vor möglichen Rückschlägen warnen, insbesondere bei hohen Erwartungen an die Quartalszahlen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 2
Performance 1M: +10,79 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 3
Performance 1M: -1,55 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 4
Performance 1M: +3,82 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +4,48 %
