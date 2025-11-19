Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -8,51 %
Platz 1
Performance 1M: -30,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu MicroStrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Kursverlust von 40% in den letzten 14 Tagen wird die Aktie als fair bewertet angesehen, da die Bitcoin-Bestände den Marktwert fast erreichen. Die hohe Short-Quote könnte einen Rebound auslösen, jedoch herrscht Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung, was das Vertrauen der Anleger gefährden könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,25 %
Platz 2
Performance 1M: +1,49 %
Broadcom
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 3
Performance 1M: -2,45 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 4
Performance 1M: +1,02 %
Applied Materials
Tagesperformance: +5,00 %
Platz 5
Performance 1M: -0,49 %
Shopify
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 6
Performance 1M: -10,95 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 7
Performance 1M: -10,91 %
Alphabet
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 8
Performance 1M: +12,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet
Das Anleger-Sentiment zu Alphabet im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen um 6%, was auf neue Entwicklungen im Bereich Gemini und steigende Nutzerzahlen zurückgeführt wird. Trotz Unsicherheiten über die genauen Gründe für den Anstieg, wird eine optimistische Zukunftserwartung geäußert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 9
Performance 1M: +6,14 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 10
Performance 1M: +12,85 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 11
Performance 1M: +22,87 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 12
Performance 1M: -10,29 %
Intel
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 13
Performance 1M: -7,63 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 14
Performance 1M: -1,82 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 15
Performance 1M: -0,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige sehen die Aktie als unterbewertet (fairer Wert ~378 USD), während andere vor möglichen Rückschlägen warnen, insbesondere bei hohen Erwartungen an die Quartalszahlen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 16
Performance 1M: -16,93 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 17
Performance 1M: +32,40 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 18
Performance 1M: +10,79 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 19
Performance 1M: +25,62 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 20
Performance 1M: +5,18 %
Netflix
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 21
Performance 1M: -4,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Im wallstreetONLINE-Forum wird das Anleger-Sentiment zu Netflix als gemischt wahrgenommen. Die letzten 14 Tage waren von einem Rückgang geprägt, was Sorgen über eine weitere Abwärtsbewegung aufwirft. Technische Aspekte könnten den Kurs kurzfristig stützen, jedoch bleibt die Marktstimmung negativ. Viele Anleger halten ihre Positionen, was Loyalität zeigt, aber auch eine passive Reaktion auf die Unsicherheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 22
Performance 1M: -6,81 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 23
Performance 1M: -3,52 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 24
Performance 1M: +6,12 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 25
Performance 1M: -20,31 %
