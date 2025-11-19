Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 19.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Eversource Energy
Tagesperformance: -10,89 %
Platz 1
Performance 1M: +3,21 %
GE Vernova
Tagesperformance: +7,83 %
Platz 2
Performance 1M: -6,68 %
Block (A)
Tagesperformance: +6,78 %
Platz 3
Performance 1M: -23,34 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 4
Performance 1M: +1,49 %
Broadcom
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 5
Performance 1M: -2,45 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +5,04 %
Platz 6
Performance 1M: -12,84 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 7
Performance 1M: +1,02 %
Lowe's Companies
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 8
Performance 1M: -9,76 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 9
Performance 1M: -0,49 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 10
Performance 1M: -3,77 %
Alphabet
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 11
Performance 1M: +12,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet
Das Anleger-Sentiment zu Alphabet im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen um 6%, was auf neue Entwicklungen im Bereich Gemini und steigende Nutzerzahlen zurückgeführt wird. Trotz Unsicherheiten über die genauen Gründe für den Anstieg, wird eine optimistische Zukunftserwartung geäußert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
Albemarle
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 12
Performance 1M: +30,17 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 13
Performance 1M: +12,85 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 14
Performance 1M: +6,14 %
Aptiv Swiss Holdings Limited Registered
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 15
Performance 1M: -8,07 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 16
Performance 1M: -14,41 %
Oracle
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 17
Performance 1M: -24,57 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 18
Performance 1M: +22,87 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 19
Performance 1M: -24,88 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 20
Performance 1M: -10,29 %
Intel
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 21
Performance 1M: -7,63 %
Insulet
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 22
Performance 1M: +5,16 %
Teradyne
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 23
Performance 1M: +19,07 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 24
Performance 1M: -7,25 %
APA Corporation
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 25
Performance 1M: +10,61 %
Abbott Laboratories
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 26
Performance 1M: +1,60 %
Bunge Global
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 27
Performance 1M: -0,72 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 28
Performance 1M: -16,93 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 29
Performance 1M: +32,40 %
Pool
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 30
Performance 1M: -16,61 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 31
Performance 1M: -19,24 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 32
Performance 1M: +5,18 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 33
Performance 1M: -2,37 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 34
Performance 1M: +25,62 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 35
Performance 1M: -1,73 %
Centene
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 36
Performance 1M: +5,20 %
Target
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 37
Performance 1M: -1,98 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 38
Performance 1M: -25,90 %
Dow
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 39
Performance 1M: +0,66 %
Netflix
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 40
Performance 1M: -4,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Im wallstreetONLINE-Forum wird das Anleger-Sentiment zu Netflix als gemischt wahrgenommen. Die letzten 14 Tage waren von einem Rückgang geprägt, was Sorgen über eine weitere Abwärtsbewegung aufwirft. Technische Aspekte könnten den Kurs kurzfristig stützen, jedoch bleibt die Marktstimmung negativ. Viele Anleger halten ihre Positionen, was Loyalität zeigt, aber auch eine passive Reaktion auf die Unsicherheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
