    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    Kleine Erholung - Warten auf Nvidia

    • US-Börsen erholen sich leicht nach Rücksetzer.
    • Nvidia-Quartalsbilanz sorgt für hohe Nervosität.
    • Tech-Werte unter Druck bei enttäuschenden Zahlen.
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Kleine Erholung - Warten auf Nvidia
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rücksetzer an den US-Börsen haben sich die Kurse am Mittwoch etwas erholt. Zu sehr wollten die Investoren aber vor der mit großer Spannung erwarteten Quartalsbilanz von Nvidia nicht mehr ins Risiko gehen. Kurz nach der Schlussglocke lässt das wertvollste Unternehmen der Welt die Katze aus dem Sack. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 46.138,77 Punkte. Andere große Indizes legten aber etwas stärker zu.

    Der Quartalsbericht des Chip-Giganten und KI-Trendsetters ist quasi eine Bewährungsprobe für die großen Tech-Konzerne generell. Die Sorgen um womöglich zu hohe Bewertungen von Unternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) haben zugenommen. Sollte Nvidia den hohen Erwartungen nicht gerecht werden, droht nicht nur dessen Aktienkurs und der Tech-Branche Ungemach, sondern den Börsen insgesamt. Die zuletzt gefallenen Nvidia-Aktien legten am Mittwoch um knapp 3 Prozent zu.

    Der marktbreite S&P 500 erholte sich am Mittwoch um 0,38 Prozent auf 6.642,16 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte mit 0,56 Prozent auf 24.640,52 Zähler noch etwas stärker zu.

    Begeistert reagierten Anleger auf eine neue Version der KI-Software Gemini der Google-Mutter Alphabet. Der Kurs zog im Verlauf um fast 7 Prozent an und überwand erstmals die Marke von 300 US-Dollar. Zum Schluss betrug das Plus noch 3 Prozent. Die Version Gemini 3.0 wecke in Anlegern die Erwartung, dass Alphabet im großen KI-Rennen nicht nur aufhole, sondern sogar das Tempo vorgebe, schrieb Analyst Matt Britzman vom Investmenthaus Hargreaves Lansdown.

    Die US-Regierung will den Plan von Constellation Energy zur Wiederinbetriebnahme des stillgelegten Atomkraftwerks Three Mile Island mit einer Milliarde Dollar unterstützen. Das verhalf den Papieren des Energieunternehmens zu einem Kursplus von 5,3 Prozent.

    Anteilscheine von Exact Sciences schnellten um fast ein Viertel nach oben. Der Pharmakonzern Abbott Laboratories arbeite an eine Übernahme des Entwicklers von Tests zur Krebserkennung, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf über die Angelegenheit informierte Personen. Abbott-Aktien fielen dagegen um 3 Prozent.

    Aktien von Lowe's stiegen um 4 Prozent. Das dritte Quartal verlief für den auf Heimwerkerbedarf spezialisierten Einzelhändler laut Analysten besser als befürchtet. Papiere von Target verloren dagegen 2,8 Prozent, nachdem sich die Discounter-Kette etwas vorsichtiger zum Ergebnis in diesem Jahr geäußert hatte./bek/he

    --- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Constellation Energy Aktie

    Die Constellation Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 110,0 auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 22:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Constellation Energy Aktie um -1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Constellation Energy bezifferte sich zuletzt auf 96,89 Mrd..

    Constellation Energy zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5520. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5600 %.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
