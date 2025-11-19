All-In-Interview auf der CES mit McKinsey und General Catalyst auf der Keynote-Bühne

ARLINGTON, Virginia, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA) gibt bekannt, dass Bob Sternfels, Global Managing Partner bei McKinsey & Company und Hemant Taneja, CEO von General Catalyst, gemeinsam mit Jason Calcanis, Unternehmer, Angel Investor und Co-Moderator des All-In Podcast an einer CES -Keynote teilnehmen werden. Diese Live-Aufzeichnung des weltweit einflussreichsten Business-Podcasts untersucht, wie KI globale Strategien, Investitionen und Innovationen neu definiert, und bietet dabei Einblicke aus der Praxis von drei der klügsten Köpfe der Geschäftswelt.

„Das ist CES in Bestform – eine Konvergenz von Ideen, Einfluss und Innovation", sagte Kinsey Fabrizio, Präsident der CTA. „Die Live-Aufzeichnung des All-In-Podcasts mit den Führungskräften von McKinsey und General Catalyst fängt die Aufregung dieses Moments ein. KI verändert nicht nur Branchen, sondern schreibt auch die Regeln für Führung, Strategie und Chancen neu. Die CES ist der Ort, an dem Innovatoren auftauchen und die KI-Revolution anführen."

Sternfels leitet McKinsey & Company, die weltweit einflussreichste Unternehmensberatung. Unter seiner Führung hat das Unternehmen KI sowohl in seiner Kundenarbeit als auch in seinen eigenen Abläufen eingeführt, wobei Lilli, die generative KI-Plattform von McKinsey, neue Arbeitsweisen im gesamten Unternehmen ermöglicht.

Taneja leitet General Catalyst, eines der weltweit führenden Venture- und Transformationsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 40 Milliarden US-Dollar. Er hat epochale Unternehmen wie Stripe, Samsara, Superhuman (früher bekannt als Grammarly) und Gusto unterstützt.

Calacanis ist eine der dynamischsten Stimmen im Silicon Valley. Als früher Investor in Unternehmen wie Uber, Robinhood und Calm hat er eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung von Innovationen, die die Branche verändern. Als Co-Moderator des All-In-Podcasts hat er eine Plattform geschaffen, die die Debatten über Technologie, Investitionen und Politik prägt und von Millionen von Gründern und Führungskräften verfolgt wird.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Hemant und Jason auf der CES darüber zu sprechen, wie führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Investment und Technologie die KI-Revolution gestalten", so Sternfels. „Wir werden das Potenzial dieser Technologie zur Transformation von Unternehmen untersuchen und diskutieren, wie Führungskräfte die Chancen der KI nutzen können, um ihre Organisationen neu zu gestalten und KI-gesteuerte Werte zu schaffen."