Deutsche Bank
Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"
Foto: Deutsche Bank-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht nach wir vor eine große Bereitschaft ausländischer Investoren, in den Standort Deutschland zu investieren. "Natürlich müssen wir noch mehr tun in Sachen Reformen, aber ich sehe einfach, wie viel Interesse es von außen für Deutschland gibt", sagte Sewing dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). "Das ist ungebrochen."
Die Deutsche Bank sei gerade dabei, mit einem Investor von außerhalb Europas über ein großes Programm zu sprechen, ergänzte Sewing. "Er will über eine Milliarde Euro mit uns in einen Fonds investieren, um Projekte in Deutschland mitzufinanzieren."
Die Deutsche Bank sei gerade dabei, mit einem Investor von außerhalb Europas über ein großes Programm zu sprechen, ergänzte Sewing. "Er will über eine Milliarde Euro mit uns in einen Fonds investieren, um Projekte in Deutschland mitzufinanzieren."
Anzeige
Präsentiert von
Es sei auffällig, dass "ausländische Investoren und Firmen positiver auf das blicken, was sich in Deutschland bewegt, als wir das selbst tun", führte Sewing weiter aus. "Deswegen sehe ich immer noch die Chance, dass wir ab 2026 ein deutlich höheres Wachstum erreichen."
Beim Streitthema Rente sei es entscheidend, "dass wir spätestens für die Jahre nach 2031 eine Lösung finden, die die richtige Balance von finanzieller Tragfähigkeit und Generationengerechtigkeit sichert", sagte der Deutsche-Bank-Chef. "Die Weichen dafür müssen spätestens nächstes Jahr gestellt werden." Die Argumente junger Unionsabgeordneter gegen das geplante Rentenpaket bezeichnete Sewing als "inhaltlich nicht falsch".
Beim Streitthema Rente sei es entscheidend, "dass wir spätestens für die Jahre nach 2031 eine Lösung finden, die die richtige Balance von finanzieller Tragfähigkeit und Generationengerechtigkeit sichert", sagte der Deutsche-Bank-Chef. "Die Weichen dafür müssen spätestens nächstes Jahr gestellt werden." Die Argumente junger Unionsabgeordneter gegen das geplante Rentenpaket bezeichnete Sewing als "inhaltlich nicht falsch".
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Skanderbeg schrieb gestern 12:09
Normale Gewinnmitnahmen!mitdiskutieren »
Wenn nur Ansatzweise es zu den 13% kommt dann sprechen wir hier von Kursen Jenseits 40€ !
P.s. die Argumentation das höchster Kurs seit 2014 ist nicht relevant! Betrachtet man es seit 2008 ist trotz sämtlicher Kapitalerhöhungen etc. der Kurs ziemlich weit unten aktuell!
Wenn nur Ansatzweise es zu den 13% kommt dann sprechen wir hier von Kursen Jenseits 40€ !
P.s. die Argumentation das höchster Kurs seit 2014 ist nicht relevant! Betrachtet man es seit 2008 ist trotz sämtlicher Kapitalerhöhungen etc. der Kurs ziemlich weit unten aktuell!
ITelligent schrieb 29.10.25, 11:12
mitdiskutieren »
Mercedes meldet heute Rekordgewinn-Einbruch und die steigen um 7,5 %; geht also auch anders....aber Dt. Bank hat ja immerhin schon seit 01.01. einen guten Lauf gezeigt und wenn die 30 Euro halten ist es ja auch ok soweit. Fehlt nur noch die Ankündigung einer Div für 2025 von > 1 Euro....
Aktienkater schrieb 29.10.25, 07:42
mitdiskutieren »
Moin,
die DB hat Rekordergebnisse erzielt.
https://www.db.com/news/detail/20251029-deutsche-bank-veroeffentlicht-ergebnisse-zum-dritten-quartal-2025?language_id=3
Der Kurs dürfte sich wieder deutlich nach Norden entwickeln.
Gruß
Aktienkater
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte