Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"

    Deutsche Bank

    Foto: Deutsche Bank-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht nach wir vor eine große Bereitschaft ausländischer Investoren, in den Standort Deutschland zu investieren. "Natürlich müssen wir noch mehr tun in Sachen Reformen, aber ich sehe einfach, wie viel Interesse es von außen für Deutschland gibt", sagte Sewing dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). "Das ist ungebrochen."

    Die Deutsche Bank sei gerade dabei, mit einem Investor von außerhalb Europas über ein großes Programm zu sprechen, ergänzte Sewing. "Er will über eine Milliarde Euro mit uns in einen Fonds investieren, um Projekte in Deutschland mitzufinanzieren."

    Es sei auffällig, dass "ausländische Investoren und Firmen positiver auf das blicken, was sich in Deutschland bewegt, als wir das selbst tun", führte Sewing weiter aus. "Deswegen sehe ich immer noch die Chance, dass wir ab 2026 ein deutlich höheres Wachstum erreichen."

    Beim Streitthema Rente sei es entscheidend, "dass wir spätestens für die Jahre nach 2031 eine Lösung finden, die die richtige Balance von finanzieller Tragfähigkeit und Generationengerechtigkeit sichert", sagte der Deutsche-Bank-Chef. "Die Weichen dafür müssen spätestens nächstes Jahr gestellt werden." Die Argumente junger Unionsabgeordneter gegen das geplante Rentenpaket bezeichnete Sewing als "inhaltlich nicht falsch".

    Verfasst von Redaktion dts
