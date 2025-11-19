WEKA stellt WEKApod-Geräte der nächsten Generation vor, die die Wirtschaftlichkeit von KI-Speichern neu definieren

WEKApod Prime basiert auf AlloyFlash und bietet eine bahnbrechende Kosteneffizienz mit einem um 65 % besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. WEKApod Nitro bietet eine beispiellose Leistungsdichte mit doppelt so hohen Geschwindigkeiten für anspruchsvolle KI-Workloads

ST. LOUIS und CAMPBELL, Kalifornien, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Von SC25: WEKA , das KI-Speicherunternehmen, hat die nächste Generation seiner WEKApod-Geräte angekündigt, die den traditionellen Kompromiss zwischen Leistung und Kosten auf den Kopf stellen sollen. Das komplett überarbeitete WEKApod-Prime-Gerät erzielt eine um 65 % bessere Preis-Leistungs-Bilanz, indem es Daten intelligent über gemischte Flash-Konfigurationen verteilt und so bahnbrechende Wirtschaftlichkeit ohne Kompromisse bietet. WEKApod Nitro verdoppelt die Leistungsdichte mit aktualisierter Hardware und ermöglicht es Unternehmen, Innovationen im Bereich KI und High-Performance-Computing (HPC) zu beschleunigen, die GPU-Auslastung zu maximieren und mehr Kunden zu bedienen. Durch sein Design mit höherer Dichte eignet es sich auch ideal für große Objektspeicher-Repositorys und KI-Data-Lakes, die kompromisslose Leistung erfordern.