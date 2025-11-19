WEKA stellt WEKApod-Geräte der nächsten Generation vor, die die Wirtschaftlichkeit von KI-Speichern neu definieren
WEKApod Prime basiert auf AlloyFlash und bietet eine bahnbrechende Kosteneffizienz mit einem um 65 % besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. WEKApod Nitro bietet eine beispiellose Leistungsdichte mit doppelt so hohen Geschwindigkeiten für anspruchsvolle KI-Workloads
ST. LOUIS und CAMPBELL, Kalifornien, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Von SC25: WEKA, das KI-Speicherunternehmen, hat die nächste Generation seiner WEKApod-Geräte angekündigt, die den traditionellen Kompromiss zwischen Leistung und Kosten auf den Kopf stellen sollen. Das komplett überarbeitete WEKApod-Prime-Gerät erzielt eine um 65 % bessere Preis-Leistungs-Bilanz, indem es Daten intelligent über gemischte Flash-Konfigurationen verteilt und so bahnbrechende Wirtschaftlichkeit ohne Kompromisse bietet. WEKApod Nitro verdoppelt die Leistungsdichte mit aktualisierter Hardware und ermöglicht es Unternehmen, Innovationen im Bereich KI und High-Performance-Computing (HPC) zu beschleunigen, die GPU-Auslastung zu maximieren und mehr Kunden zu bedienen. Durch sein Design mit höherer Dichte eignet es sich auch ideal für große Objektspeicher-Repositorys und KI-Data-Lakes, die kompromisslose Leistung erfordern.
WEKApod-Geräte sind die einfachste und schnellste Möglichkeit, NeuralMesh von WEKA zu implementieren und zu skalieren, das weltweit einzige Speichersystem, das speziell für die Beschleunigung von KI in großem Maßstab entwickelt wurde. WEKApod bietet die softwaredefinierte Flexibilität von NeuralMesh in einsatzbereiten, vorab validierten Konfigurationen mit einem deutlich verbesserten Setup-Dienstprogramm und Plug-and-Play-Funktionalität. Unternehmen können mit nur acht Servern beginnen und bei wachsenden Bereitstellungen auf Hunderte skalieren, wodurch komplexe Integrationsarbeiten entfallen und gleichzeitig auf den kompletten Funktionsumfang von NeuralMesh zugegriffen werden kann – einschließlich verteilter Datensicherung, sofortiger Snapshots, Multi-Protokoll-Zugriff, automatisierter Tiering, Verschlüsselung und Hybrid-Cloud-Funktionen.
Die Krise der Infrastruktureffizienz
Unternehmen, die in KI-Infrastruktur investieren, stehen unter zunehmendem Druck, den ROI nachzuweisen, da wertvolle GPU-Ressourcen nicht ausgelastet sind, Trainingszyklen die Zeitpläne verlängern, Inferenzkosten die Margen auffressen und die Cloud-Rechnungen mit dem Datenwachstum in die Höhe schnellen. Herkömmliche Speichersysteme zwingen sie zu einer unmöglichen Wahl: extreme Leistung oder überschaubare Kosten, aber nie beides. Gleichzeitig bedeuten die Einschränkungen von Rechenzentren – begrenzter Rack-Platz, Strombudgets und Kühlkapazität –, dass jede Rack-Einheit mehr Leistung liefern muss, da sonst die Infrastrukturkosten außer Kontrolle geraten.