    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    EU lockert Digitalrechte

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    In den USA knallen Korken / Kommentar von Sven Christian Schulz

    Freiburg (ots) - Nun sendet ausgerechnet Brüssel das fatale Signal aus, dass die
    Wirtschaft darunter leide, wenn Grundrechte gewahrt werden. Der gefährliche
    Fehlschluss: Wenn man nur die Regeln lockere, brumme in Europa plötzlich der
    Innovationsmotor. Doch es sind nicht Datenschutz und Bürgerrechte, die Europas
    Wirtschaft bremsen. Europäische Digitalkonzerne haben das Nachsehen, weil das
    Kapital fehlt. (...) Was Europa braucht, sind Investitionen. Dazu gehört,
    öffentliche Gelder konsequent in europäische Lösungen zu stecken statt in die
    Taschen der US-Giganten. Nein, die Champagnerkorken knallen an diesem Tag nicht
    bei kleinen Firmen in Europa - sondern bei datenhungrigen US-Techkonzernen wie
    Meta, OpenAI und Co. https://mehr.bz/ah201125a

    Pressekontakt:

    Badische Zeitung
    Schlussredaktion Badische Zeitung
    Telefon: 0761/496-0
    kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
    http://www.badische-zeitung.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/6162231
    OTS: Badische Zeitung



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die technische und fundamentale Bewertung der Meta-Aktie, Kursentwicklungen, mögliche Einstiegspunkte bei Kursen um 600 Dollar, sowie die Reaktion auf Nachrichten und Marktstimmung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.

    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EU lockert Digitalrechte In den USA knallen Korken / Kommentar von Sven Christian Schulz Nun sendet ausgerechnet Brüssel das fatale Signal aus, dass die Wirtschaft darunter leide, wenn Grundrechte gewahrt werden. Der gefährliche Fehlschluss: Wenn man nur die Regeln lockere, brumme in Europa plötzlich der Innovationsmotor. Doch es sind …