EU lockert Digitalrechte
In den USA knallen Korken / Kommentar von Sven Christian Schulz
Freiburg (ots) - Nun sendet ausgerechnet Brüssel das fatale Signal aus, dass die
Wirtschaft darunter leide, wenn Grundrechte gewahrt werden. Der gefährliche
Fehlschluss: Wenn man nur die Regeln lockere, brumme in Europa plötzlich der
Innovationsmotor. Doch es sind nicht Datenschutz und Bürgerrechte, die Europas
Wirtschaft bremsen. Europäische Digitalkonzerne haben das Nachsehen, weil das
Kapital fehlt. (...) Was Europa braucht, sind Investitionen. Dazu gehört,
öffentliche Gelder konsequent in europäische Lösungen zu stecken statt in die
Taschen der US-Giganten. Nein, die Champagnerkorken knallen an diesem Tag nicht
bei kleinen Firmen in Europa - sondern bei datenhungrigen US-Techkonzernen wie
Meta, OpenAI und Co. https://mehr.bz/ah201125a
Pressekontakt:
Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/6162231
OTS: Badische Zeitung
JBelfort schrieb 18.11.25, 21:21
Es wird eingepreist werden. Wenn nicht heute, dann die kommenden Tage oder Wochen. Das Marktumfeld ist gerade übel. Die Nachricht ist sehr gut. Das Ganze war immer ein Grund für das niedrigere KGV im Vergleich zu den anderen der Mag7mitdiskutieren »
JBelfort schrieb 18.11.25, 19:09
Sehr sehr gute Nachrichtenmitdiskutieren »
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-18/meta-wins-ftc-antitrust-trial-over-instagram-whatsapp-deals
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-18/meta-wins-ftc-antitrust-trial-over-instagram-whatsapp-deals
Aktientrend_ schrieb 18.11.25, 12:26
mitdiskutieren »
Meta ist in den letzten 3 Wochen nun genau auf 786er Fibonacci bei 600 Dollar gelaufen. Vorbörslich stehen wir gerade bei 598 Dollar. Damit könnte sich der aktuelle korrektive Trend bestätigen. Sollten die 600 Dollar nun nachhaltig unterschritten werden, wäre die nächste Unterstützung beim 618er Fibonacci zu finden, im Bereich der 490 Dollar. Hier beginnt auch die von mir erwartete Zielzone ab wann wir in den Musterdepots erste Positionen eröffnen werden.
Wichtig ist jetzt, hält der 786er Fibonacci als Widerstand und wird der Kurs hier nachhaltig abgewiesen, würde es zu einer neuen Situation führen, ggf. einen Trendwechsel einleiten. Wird der Bereich nachhaltig hinter sich gelassen, wäre der nächste Widerstandsbereich um die 490 Dollar.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25035/board/20251118122604-img-0043.jpeg
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25035/board/20251118122618-img-0044.jpeg
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25035/board/20251118122630-img-0045.jpeg
