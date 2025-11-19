In den USA knallen Korken / Kommentar von Sven Christian Schulz

Meta ist in den letzten 3 Wochen nun genau auf 786er Fibonacci bei 600 Dollar gelaufen. Vorbörslich stehen wir gerade bei 598 Dollar. Damit könnte sich der aktuelle korrektive Trend bestätigen. Sollten die 600 Dollar nun nachhaltig unterschritten werden, wäre die nächste Unterstützung beim 618er Fibonacci zu finden, im Bereich der 490 Dollar. Hier beginnt auch die von mir erwartete Zielzone ab wann wir in den Musterdepots erste Positionen eröffnen werden.





Wichtig ist jetzt, hält der 786er Fibonacci als Widerstand und wird der Kurs hier nachhaltig abgewiesen, würde es zu einer neuen Situation führen, ggf. einen Trendwechsel einleiten. Wird der Bereich nachhaltig hinter sich gelassen, wäre der nächste Widerstandsbereich um die 490 Dollar.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25035/board/20251118122604-img-0043.jpeg

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25035/board/20251118122618-img-0044.jpeg

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25035/board/20251118122630-img-0045.jpeg