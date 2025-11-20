Kurshorror bei Plug Power und D-Wave! Hochgradige Ergebnisse bei Gold-Perle Kobo Resources! Kobo Resources wird immer mehr zum heißen Übernahmekandidaten im Goldsektor. Der Explorer kann erneut über hochgradige Goldfunde berichten. Greift bald ein Nachbar zu? Dagegen ergreifen Aktionäre bei Plug Power die Flucht. Mehr als 30 % hat die …



