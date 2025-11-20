    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rhein-Zeitung' zu Drohnenabwehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenabwehr erfordert schnelle Reaktionen und Übungen.
    • Bundeswehr-Einsatz wirkt unrealistisch und ineffizient.
    • Polizei und Privatunternehmen müssen besser ausgestattet werden.

    KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Drohnenabwehr:

    "Es ist stets höchste Eile geboten bei der Abwehr entdeckter Drohnen. Dass dann im Zweifel die Bundeswehr anrücken muss mit entsprechendem Gerät, wirkt etwas weltfremd. Wichtig wäre doch, nicht nur viel häufiger solche Szenarien mit den Polizei- und den Streitkräften zu üben. Sondern auch viel mehr entsprechend ausgerüstete Polizeieinheiten vorzuhalten, die Drohnen etwa mit sogenannten Jammern vom Himmel holen können. Zudem sollten ebenfalls Privatunternehmen stärker in die Pflicht genommen werden, ihre Anlagen zu schützen."/DP/jha





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
