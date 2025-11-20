    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Zeitung' zur Rentendebatte der Koalition

    Für Sie zusammengefasst
    • Kabinettsbeschluss erzielt Einigkeit unter Ministern.
    • Gegenargumente kommen oft erst nach Beschluss.
    • Vertrauen in Politik schwindet bei Bürgern zunehmend.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Rentendebatte der Koalition:

    "Nach einem Kabinettsbeschluss der Koalition, also nach Beschluss gewordener Einigkeit zwischen dem Kanzler und allen Ministern, kommen Gruppen oder Gremien mit Gegenargumenten aus dem Hinterhalt. Warum eigentlich nicht vorher? Der Verdacht liegt nahe, dass man sich so besser in Szene setzen kann. Dass dabei das Vertrauen in die Politik gerade bei denen weiter schwindet, die zweifeln, und jenen, die man zurückgewinnen will, wiegt offenbar nicht so schwer."/DP/jha



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zur Rentendebatte der Koalition "Nürnberger Zeitung" zur Rentendebatte der Koalition: "Nach einem Kabinettsbeschluss der Koalition, also nach Beschluss gewordener Einigkeit zwischen dem Kanzler und allen Ministern, kommen Gruppen oder Gremien mit Gegenargumenten aus dem …