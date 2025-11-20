Pressestimme
'Nürnberger Zeitung' zur Rentendebatte der Koalition
- Kabinettsbeschluss erzielt Einigkeit unter Ministern.
- Gegenargumente kommen oft erst nach Beschluss.
- Vertrauen in Politik schwindet bei Bürgern zunehmend.
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Rentendebatte der Koalition:
"Nach einem Kabinettsbeschluss der Koalition, also nach Beschluss gewordener Einigkeit zwischen dem Kanzler und allen Ministern, kommen Gruppen oder Gremien mit Gegenargumenten aus dem Hinterhalt. Warum eigentlich nicht vorher? Der Verdacht liegt nahe, dass man sich so besser in Szene setzen kann. Dass dabei das Vertrauen in die Politik gerade bei denen weiter schwindet, die zweifeln, und jenen, die man zurückgewinnen will, wiegt offenbar nicht so schwer."/DP/jha
