    Pressestimme

    'Nürnberger Nachrichten' zur Krise der Koalition

    • Koalitionskrise: Partner können/wollen nicht zusammenarbeiten.
    • Minderheitsregierung könnte weniger Schaden anrichten.
    • Union und SPD könnten Projekte ohne Emotionen beschließen.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Krise der Koalition:

    "Sollte sich im neuen Jahr wirklich herausstellen, dass die Koalitionspartner nicht miteinander können oder wollen, dann würde eine Minderheitsregierung weniger Schaden anrichten. Union und SPD müssten nicht mehr so tun, als zögen sie an einem Strang. Sie könnten ohne Emotionen einzelne Projekte beschließen, auch unter gelegentlichem Einbeziehen der Grünen."/DP/jha



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
