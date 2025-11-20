    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Stuttgarter Nachrichten' zu weiterer Verzögerung von Stuttgart 21

    Für Sie zusammengefasst
    • Bahn lernt nicht aus Termindebakel, Hoffnung schwindet.
    • Projektpartner werden erneut über Zeitpläne getäuscht.
    • Verzögerung ist schwarzer Tag für Stuttgart und Bahnfahrer.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu weiterer Verzögerung von Stuttgart 21:

    "Aufgeben kann man getrost die Hoffnung, dass die Bahn aus dem Termindebakel etwas lernt. Die Projektpartner bis zum Schluss im Glauben zu lassen, dass dieses Mal nun aber wirklich die zeitliche Prognose belastbar sei, nur um sie dann doch wieder kurzfristig und handstreichartig einzukassieren - gerade so, als ob die Gründe für die Verzögerungen gleichsam vom Himmel gefallen seien -, ist ganz schlechter Stil. Eines ist gewiss: Die Hiobsbotschaft von der Verzögerung ist ein schwarzer Tag für Stuttgart und für alle Bahnfahrer in der Stadt, in der Region und darüber hinaus."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
