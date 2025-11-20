    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Merz/Äußerungen über Belém

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz braucht Vermittler für klare Kommunikation.
    • Äußerungen belasten das Ansehen der Bundesregierung.
    • Fehlende Maßnahmen für den Regenwald kritisiert.

    KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Bundeskanzler Merz/Äußerungen über Belém:

    "Vermutlich hat Merz es wieder nicht so gemeint. Aber auf Dauer wird es zum Problem, wenn der Regierungschef der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt Vermittler braucht, die seine eigentlichen Ansinnen übersetzen. Dass Merz etwas raushaut, als säße er am Stammtisch, setzte die Union schon unter Stress, als er noch Oppositionsführer war. Als Bundeskanzler haben Merz' Äußerungen jedoch noch eine andere Dimension. Für den Regenwald, der auch Deutschlands Lunge ist, hat Merz bisher nichts geliefert. In Brasilien bleibt nun leider ein Deutschland-Bild von Abschätzigkeit und Arroganz hängen."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Merz/Äußerungen über Belém "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Bundeskanzler Merz/Äußerungen über Belém: "Vermutlich hat Merz es wieder nicht so gemeint. Aber auf Dauer wird es zum Problem, wenn der Regierungschef der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt Vermittler braucht, die …