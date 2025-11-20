    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Frankfurter Rundschau' zu geänderten Regeln für digitale Medien

    • EU-Kommission lockert Datenschutzgesetze für Wirtschaft
    • DSGVO setzte weltweit Maßstäbe für Datenschutzstandards
    • Europa braucht Investitionen, nicht Rückbau von Rechten

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu geänderten Regeln für digitale Medien:

    "Zehn Jahre nach der Einführung der Datenschutzgrundverordnung legt die EU-Kommission die Axt an genau jene Digitalgesetze, die Europa weltweit zu einem Vorbild gemacht haben. Die DSGVO hat Maßstäbe gesetzt, sie hat Länder auf allen Kontinenten dazu inspiriert, eigene Datenschutzstandards zu entwickeln. Und nun sendet ausgerechnet Brüssel das fatale Signal aus, dass die Wirtschaft darunter leide, wenn Grundrechte gewahrt werden. Der gefährliche Fehlschluss: Wenn man nur die Regeln lockert, brumme in Europa plötzlich der Innovationsmotor. Doch es sind nicht Datenschutz und Bürgerrechte, die Europas Wirtschaft ausbremsen. Digitalkonzerne haben hierzulande das Nachsehen, weil Kapital fehlt. Während die USA mehr als das Zehnfache in KI investieren, schaut Europa bloß staunend zu. Was Europa braucht, ist kein Rückbau der Rechte, sondern sind Investitionen. Dazu gehört auch, öffentliches Geld konsequent in europäische Lösungen zu stecken statt in die Taschen der US-Giganten."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
