    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Stuttgart 21

    Für Sie zusammengefasst
    • Stuttgart 21 dauert wegen Bürgerbeteiligung lange.
    • Neue Bahn-Chefin nennt kein Enddatum für Projekt.
    • Kosten bleiben unter zwölf Milliarden Euro bisher.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Stuttgart 21:

    "Das unselige Projekt dauert nicht zuletzt wegen umfassender Bürgerbeteiligung so lange, dass, als die Bagger anrückten, sich schon die nächste Generation mit einem Riesenloch konfrontiert sah. Nun, da das Jahr 2025 zur Neige geht, will die neue Bahn-Chefin lieber kein neues Enddatum nennen. (.) Immerhin: Noch haben die mutmaßlichen Kosten die Zwölf-Milliarden-Marke nicht überschritten. Dabei ist Stuttgart 21 nicht nur ein Bahn-Problem, so wie der langjährige Problem-(BER-)Flughafen Berlin Brandenburg zwar gut in den märkischen Sand passt, aber auch für mehr steht. Man hat sich daran gewöhnt, aber das macht die Sache nicht besser: Große Infrastrukturprojekte sind Weltwunder geworden - in Sachen Planung, Dauer, Verfahren. Das größte Wunder wäre eine fristgerechte und einwandfreie Fertigstellung."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Stuttgart 21 "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Stuttgart 21: "Das unselige Projekt dauert nicht zuletzt wegen umfassender Bürgerbeteiligung so lange, dass, als die Bagger anrückten, sich schon die nächste Generation mit einem Riesenloch konfrontiert sah. …