    Termine am 20. November 2025

    • CTS Eventim und Novartis präsentieren Q3-Zahlen.
    • Arbeitslosenquote und Erzeugerpreise in Deutschland.
    • EU-Kommission schlägt neue Altersvorsorgeprodukte vor.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. November 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen
    08:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025
    08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen
    08:30 DEU: Renk, Capital Markets Day
    10:30 FRA: Valeo, Investor Day
    13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen
    14:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day
    22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Moderna, Capital Markets Day
    USA: Intuit, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25
    08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/25
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 9/25
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

    09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Staatshilfe für Condor

    11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf

    12:00 DEU: Online-Roundtable der Großbank UBS mit Ausblick auf das Investmentjahr 2026

    17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-Finanzkorrekturen in der Strukturförderpolitik

    DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M. U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego

    DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin

    BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
    + 13.30 Pk u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zur Rolle der Natur als Verbündeter im Klimaschutz und Vorstellung des weiterentwickelten deutschen Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK 2.0)

    SAF: Spitzentreffen von Vertretern der EU und Südafrikas Die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen initiierte Gruppe, soll internationale Partner zusammenbringen, um Reformen und die Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde zu fördern. Erwartet werden Delegationen von etwa 60 Ländern und Organisationen. °

