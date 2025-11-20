    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings

    Klimaschutz

    43 Prozent sind gegen Senkung der Ticketsteuer

    Für Sie zusammengefasst
    • 43% Zustimmung zur Senkung der Luftverkehrssteuer.
    • 42% der Deutschen finden Klimaschutzmaßnahmen unzureichend.
    • Kritiker warnen vor Förderung des klimaschädlichen Flugverkehrs.
    Klimaschutz - 43 Prozent sind gegen Senkung der Ticketsteuer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer trifft in einer neuen YouGov-Umfrage bei 43 Prozent der Deutschen auf Zustimmung - und bei genauso vielen auf Ablehnung. In der Befragung im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten 19 Prozent der knapp 2.400 Befragten, sie befürworteten den Plan "voll und ganz", weitere 24 Prozent unterstützen ihn "eher". Dagegen sagten 23 Prozent, sie lehnten das Vorhaben eher ab, weitere 20 Prozent "voll und ganz".

    Die schwarz-rote Koalition will zum 1. Juli 2026 die sogenannte Ticketsteuer für Flugreisen senken, was die Steuerzahler etwa 350 Millionen Euro kostet. Sie hofft auf mehr Flugverbindungen und womöglich auch niedrigere Ticketpreise. Kritiker wenden ein, dass damit der klimaschädliche Flugverkehr gefördert werde und die Ankündigung ein schlechtes Signal an die laufende Weltklimakonferenz in Brasilien sende.

    Insgesamt finden 42 Prozent der von YouGov Befragten, die Bundesregierung tue zu wenig für den Klimaschutz. 22 Prozent sehen die Klimaschutzmaßnahmen der Regierung im Umfang als genau richtig an. 23 Prozent sagten, die Bundesregierung tue zu viel für den Klimaschutz. 13 Prozent machten keine Angaben.

    YouGov befragte zwischen dem 14. und dem 18. November 2.387 Menschen. Die Fehlertoleranz beträgt bei einem Anteilswert von 50 Prozent plus/minus 2,01 Prozentpunkte. Bei einem Anteilswert von 5 Prozent sind es 0,87 Punkte./vsr/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 7,907 auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,51 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -37,26 %/+12,92 % bedeutet.




    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
