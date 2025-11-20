    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNFON AktievorwärtsNachrichten zu NFON
    NFON AG glänzt mit starkem Q3-Ergebnis trotz Markt-Herausforderungen

    Die NFON AG verzeichnet im dritten Quartal 2025 ein Umsatzplus von 2,7 %. Beeindruckend: 93,6 % des Umsatzes sind wiederkehrend. Nicht wiederkehrende Umsätze steigen dank botario GmbH um 15,3 %. Investitionen in Personal und KI drücken das EBITDA um 3,5 %. Mit Nia und weiteren KI-Lösungen setzt NFON auf Innovation. Die Jahresprognose sieht ein moderates Wachstum vor.

    NFON AG glänzt mit starkem Q3-Ergebnis trotz Markt-Herausforderungen
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • Konzernumsatz der NFON AG stieg im dritten Quartal 2025 um 2,7 % auf 66,0 Mio. EUR.
    • Wiederkehrende Umsätze machten 93,6 % des Gesamtumsatzes aus und stiegen um 1,9 % auf 61,8 Mio. EUR.
    • Nicht wiederkehrende Umsätze erhöhten sich um 15,3 % auf 4,2 Mio. EUR, vor allem durch das Projektgeschäft der übernommenen botario GmbH.
    • Das bereinigte EBITDA sank um 3,5 % auf 8,7 Mio. EUR, bedingt durch Investitionen in Personal und KI-Initiativen.
    • NFON AG führt mehrere neue KI-Lösungen ein, darunter der NFON Intelligent Assistant (Nia) und erweitert bestehende Lösungen um KI-Komponenten.
    • Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde angepasst: Erwartetes Umsatzwachstum zwischen 1,0 % und 2,5 %, bereinigtes EBITDA zwischen 11,5 und 12,5 Mio. EUR.

    Der nächste wichtige Termin, Finanzergebnis Q3 2025, bei NFON ist am 20.11.2025.

    Der Kurs von NFON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,22 % im Plus.


    NFON

    +0,22 %
    -11,81 %
    -20,52 %
    -29,58 %
    -5,80 %
    -26,74 %
    -72,34 %
    -76,01 %
    ISIN:DE000A0N4N52WKN:A0N4N5





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
