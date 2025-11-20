SBO: Starke Leistung und klare Strategie im schwierigen Markt
Trotz herausfordernder Marktbedingungen zeigt das Unternehmen eine robuste Bilanz und verfolgt eine klare Wachstumsstrategie. Der Umsatzrückgang auf MEUR 358,2 spiegelt die geringere Kundennachfrage wider. Dank Kostensenkungen und starker Performance der Energy Equipment Division bleibt das EBITDA stabil. Durch die Übernahme von 3T Additive Manufacturing wird die Diversifizierungsstrategie vorangetrieben. Mit Fokus auf Effizienz und gezielte Investitionen sichert das Unternehmen seine technologische Stärke.
- Umsatzrückgang auf MEUR 358,2 aufgrund geringer Kundennachfrage und Investitionszurückhaltung im Bereich Precision Technology.
- EBITDA von MEUR 58,6 mit einer Marge von 16,4%, unterstützt durch Kostensenkungen und positive Performance der Energy Equipment Division.
- Umsetzung der Diversifizierungsstrategie durch Übernahme von 3T Additive Manufacturing und Ausbau in den Bereichen Flow Control und Geothermie.
- Rückgang des EBIT auf MEUR 34,9 mit einer Marge von 9,7%, beeinflusst durch Umsatzrückgang in der Precision Technology-Division.
- Starke Bilanzstruktur mit hohem Eigenkapital von MEUR 419,0 und liquiden Mitteln von MEUR 281,9 trotz Marktbelastungen.
- Fokus auf Effizienzsteigerung und gezielte Investitionen zur Sicherstellung von langfristigem Wachstum und technologischer Stärke.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment ist am 20.11.2025.
