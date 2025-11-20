101 0 Kommentare SBO: Starke Leistung und klare Strategie im schwierigen Markt

Trotz herausfordernder Marktbedingungen zeigt das Unternehmen eine robuste Bilanz und verfolgt eine klare Wachstumsstrategie. Der Umsatzrückgang auf MEUR 358,2 spiegelt die geringere Kundennachfrage wider. Dank Kostensenkungen und starker Performance der Energy Equipment Division bleibt das EBITDA stabil. Durch die Übernahme von 3T Additive Manufacturing wird die Diversifizierungsstrategie vorangetrieben. Mit Fokus auf Effizienz und gezielte Investitionen sichert das Unternehmen seine technologische Stärke.

