Ohio State: AIXTRON CCS-MOCVD für Galliumoxid-Innovation!
Die Ohio State University investiert in fortschrittliche Technologie von AIXTRON, um die Forschung an Galliumoxid-Bauelementen zu revolutionieren.
Foto: AIXTRON
- Die Ohio State University (OSU) hat ein Close Coupled Showerhead (CCS)-MOCVD-System von AIXTRON SE für die Entwicklung von Galliumoxid-Bauelementen erworben.
- Das System wird für die Epitaxie von Galliumoxid (Ga₂O₃) und Aluminiumgalliumoxid (AlGaO) auf 100 mm-Substraten eingesetzt.
- Das MOCVD-System von AIXTRON ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und ermöglicht die Abscheidung hochwertiger, homogener Dünnschichten.
- Professor Steven A. Ringel von der OSU hebt die Skalierbarkeit und die Möglichkeit hervor, Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 4 Zoll zu verarbeiten.
- Der MOCVD-Reaktor wird im Nanotech West Lab der OSU installiert, das vom Institute for Materials and Manufacturing Research (IMR) betrieben wird.
- AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie mit Sitz in Herzogenrath, Deutschland.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum, bei AIXTRON ist am 26.11.2025.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,248EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,64 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.923,51PKT (+0,49 %).
+4,74 %
-8,65 %
+36,33 %
+36,27 %
+34,25 %
-38,72 %
+65,31 %
+146,48 %
+207,77 %
