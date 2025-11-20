Steyr Motors: Mutares feiert Exit – Investoren reißen sich darum!
Der Verkauf von Mutares' Steyr Motors-Anteil zeigt das Vertrauen der Investoren und markiert einen weiteren Erfolg in der Turnaround-Strategie des Unternehmens.
- Mutares SE & Co. KGaA hat ihren 23-prozentigen Anteil an Steyr Motors vollständig an institutionelle Investoren verkauft.
- Der Verkauf erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung mit hoher Nachfrage von Investoren aus dem In- und Ausland.
- Mutares erzielte über die gesamte Haltedauer von Steyr Motors einen Bruttoerlös von mehr als 170 Millionen Euro und einen ROIC deutlich über der Zielspanne.
- Mutares hatte Steyr Motors im vierten Quartal 2022 erworben und einen schnellen operativen Turnaround durchgeführt, der zu Umsatzwachstum und erhöhter Profitabilität führte.
- Der Verkauf entspricht der Strategie von Mutares, Beteiligungen nach erfolgreichem Turnaround zu veräußern, und zeigt das Vertrauen der Investoren in die Zukunft von Steyr Motors.
- Mutares ist eine börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in mehreren internationalen Städten und ist im SDAX gelistet.
