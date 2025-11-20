DEFAMA Deutsche Fachmarkt: Wachstumsschub nach 9 Monaten 2025!
DEFAMA glänzt mit starkem Wachstum: Umsatz und Nettoergebnis steigen, während Akquisitionen neue Rekorde setzen. Die Strategie, kleine Fachmarktzentren zu erwerben, zahlt sich aus.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- DEFAMA erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatz von 23,0 Mio. € und ein Nettoergebnis von 4,0 Mio. €.
- Die Funds From Operations (FFO) stiegen auf 8,2 Mio. €, was 1,71 € je Aktie entspricht.
- DEFAMA hat in 2025 bereits 16 Objekte zugekauft, was einen neuen Jahresrekord darstellt.
- Die Ziele für das Gesamtjahr 2025, darunter ein Jahresüberschuss von mehr als 5 Mio. € und eine Steigerung der FFO auf 11 Mio. €, wurden bestätigt.
- DEFAMA ist gut aufgestellt, um im herausfordernden Marktumfeld Chancen zu nutzen, und plant weitere Akquisitionen und wertsteigernde Investitionen.
- DEFAMA investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in Nord- und Ostdeutschland und strebt an, einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden.
Der Kurs von DEFAMA Deutsche Fachmarkt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,34 % im Plus.
+0,34 %
-2,01 %
-2,01 %
+5,04 %
+1,04 %
+24,26 %
+49,74 %
+584,71 %
