Palo Alto Networks punktet mit Zahlen und Milliardendeal – Aktie fällt trotzdem

Für Schlagzeilen sorgt vor allem der nächste große Deal: Palo Alto will die Cloud-Observability-Plattform Chronosphere für 3,35 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Transaktion soll in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen werden. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an der geplanten Übernahme des israelischen Identity-Security-Anbieters CyberArk für 25 Milliarden US-Dollar – ein weiterer Baustein in der aggressiven Expansionsstrategie unter CEO Nikesh Arora.

Der Cybersecurity-Spezialist erzielte im ersten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 93 US-Cent je Aktie und übertraf damit die Erwartungen von 89 US-Cent. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 2,47 Milliarden US-Dollar und lag leicht über den Prognosen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 334 Millionen US-Dollar und damit etwas weniger als im Vorjahr – damals waren es 351 Millionen US-Dollar gewesen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!

Arora begründete das Doppelmanöver mit dem rasanten Tempo der KI-Entwicklung. Er sagte wörtlich: "Dieser große Schub in Richtung KI-Computing veranlasst viele KI-Akteure dazu, über neuere Modelle für Software und Infrastruktur-Stacks in der Zukunft nachzudenken."

Der Ausblick fiel stabil aus. Für das zweite Quartal plant Palo Alto einen Umsatz zwischen 2,57 Milliarden und 2,59 Milliarden US-Dollar und liegt damit im Rahmen der Markterwartungen. Für das Gesamtjahr visiert das Unternehmen 10,50 bis 10,54 Milliarden US-Dollar an.

Auffällig war der starke Anstieg der Investitionen: Mit 84 Millionen US-Dollar wurden die Erwartungen von rund 58 Millionen US-Dollar deutlich übertroffen. Gleichzeitig kletterten die vertraglich zugesicherten künftigen Einnahmen auf 15,5 Milliarden US-Dollar, was ein weiteres Zeichen für die robuste Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen ist.

Der KI-Boom sorgt jedoch nicht nur für neue Wachstumschancen, sondern auch für deutlich raffiniertere Bedrohungen. Palo Alto reagiert darauf mit verstärkter Automatisierung: Bereits im Oktober hat der Konzern KI-gestützte Abwehragenten vorgestellt, um Kunden besser gegen moderne Angriffe zu schützen.

Nach Börsenschluss gab die Palo-Alto-Networks-Aktie an der Nasdaq um rund vier Prozent nach und fiel auf 192,43 US-Dollar.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



