Cybersecurity-Spezialist
Palo Alto Networks punktet mit Zahlen und Milliardendeal – Aktie fällt trotzdem
Palo Alto Networks übertrifft die Quartalsziele und kündigt eine Übernahme für mehrere Milliarden US-Dollar an. Trotzdem veliert die Aktie nach Börsenschluss an der Nasdaq zeitweise fast vier Prozent.
- Palo Alto übertrifft Quartalsziele, Aktie fällt 4%.
- Übernahme von Chronosphere für 3,35 Mrd. US-Dollar.
- Starker Anstieg der Investitionen auf 84 Mio. US-Dollar.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Der Cybersecurity-Spezialist erzielte im ersten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 93 US-Cent je Aktie und übertraf damit die Erwartungen von 89 US-Cent. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 2,47 Milliarden US-Dollar und lag leicht über den Prognosen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 334 Millionen US-Dollar und damit etwas weniger als im Vorjahr – damals waren es 351 Millionen US-Dollar gewesen.
Für Schlagzeilen sorgt vor allem der nächste große Deal: Palo Alto will die Cloud-Observability-Plattform Chronosphere für 3,35 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Transaktion soll in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen werden. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an der geplanten Übernahme des israelischen Identity-Security-Anbieters CyberArk für 25 Milliarden US-Dollar – ein weiterer Baustein in der aggressiven Expansionsstrategie unter CEO Nikesh Arora.
Arora begründete das Doppelmanöver mit dem rasanten Tempo der KI-Entwicklung. Er sagte wörtlich: "Dieser große Schub in Richtung KI-Computing veranlasst viele KI-Akteure dazu, über neuere Modelle für Software und Infrastruktur-Stacks in der Zukunft nachzudenken."
Der Ausblick fiel stabil aus. Für das zweite Quartal plant Palo Alto einen Umsatz zwischen 2,57 Milliarden und 2,59 Milliarden US-Dollar und liegt damit im Rahmen der Markterwartungen. Für das Gesamtjahr visiert das Unternehmen 10,50 bis 10,54 Milliarden US-Dollar an.
Auffällig war der starke Anstieg der Investitionen: Mit 84 Millionen US-Dollar wurden die Erwartungen von rund 58 Millionen US-Dollar deutlich übertroffen. Gleichzeitig kletterten die vertraglich zugesicherten künftigen Einnahmen auf 15,5 Milliarden US-Dollar, was ein weiteres Zeichen für die robuste Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen ist.
Der KI-Boom sorgt jedoch nicht nur für neue Wachstumschancen, sondern auch für deutlich raffiniertere Bedrohungen. Palo Alto reagiert darauf mit verstärkter Automatisierung: Bereits im Oktober hat der Konzern KI-gestützte Abwehragenten vorgestellt, um Kunden besser gegen moderne Angriffe zu schützen.
Nach Börsenschluss gab die Palo-Alto-Networks-Aktie an der Nasdaq um rund vier Prozent nach und fiel auf 192,43 US-Dollar.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion