Nvidia Quartalszahlen: Kommt die nächste Kursrallye oder die Tech-Blase?

Vor der Veröffentlichung der Zahlen verzeichnete die Nvidia-Aktie ein Plus von 3 Prozent, während am Markt Sorgen über eine mögliche Tech-Blase aufkamen. Analysten hatten hohe Erwartungen an die Ergebnisse, die letztlich die Prognosen übertrafen: Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 US-Dollar, der Umsatz bei 57,01 Milliarden US-Dollar. Besonders positiv war der Ausblick für das vierte Quartal, in dem Nvidia Umsätze von rund 65 Milliarden US-Dollar erwartet, was über den Konsensschätzungen liegt.

Anleger und Investoren blicken gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen von Nvidia, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Nvidia, als wertvollstes Unternehmen der Welt, hat in den letzten drei Jahren eine beeindruckende Kursrallye erlebt, die vor allem durch die steigende Nachfrage nach KI-Technologie und -Chips angetrieben wurde. Die Aktie hat sich seit dem Beginn der KI-Welle mit der Einführung von ChatGPT mehr als verzehnfacht. Allerdings zeigt eine Analyse der Deutschen Bank, dass die meisten Kursgewinne nicht am Tag der Quartalszahlen erzielt wurden, sondern in den Wochen davor.

Die Nachfrage nach Nvidias KI-Chips, die für führende Tech-Unternehmen wie Microsoft und Amazon entscheidend sind, bleibt stark. Das Data-Center-Geschäft erzielte 51,2 Milliarden US-Dollar, was die Analystenschätzungen deutlich übertraf. Nvidia-Chef Jensen Huang betonte die exponentiell steigende Nachfrage nach Rechenleistung und die rasante Entwicklung des KI-Ökosystems.

Trotz der positiven Ergebnisse hat die Nvidia-Aktie in den letzten Wochen über 10 Prozent verloren, nachdem sie ein Rekordhoch erreicht hatte. Analysten haben ihre Modelle angepasst und erwarten, dass zukünftige positive Ergebnisse weniger euphorisch aufgenommen werden, während negative Überraschungen härter bestraft werden könnten.

Die Marktstimmung bleibt gemischt, und die Put-Call-Ratio deutet auf eine positive Grundstimmung hin. Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten jedoch zu einer erheblichen Marktbewegung führen, da Nvidia etwa 8 Prozent des S&P 500 ausmacht. Experten warnen, dass jede Andeutung einer Abkühlung der KI-Nachfrage die Rallye bremsen könnte. Die Ergebnisse von Nvidia könnten somit weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Tech-Branche und die Investitionen in KI-Infrastruktur haben.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 186,5EUR auf Nasdaq (20. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.