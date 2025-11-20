Goldpreis unter Druck: Anleger warten auf Arbeitsmarktbericht und Trends!

Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt Gold für viele Investoren ein wichtiges Diversifikationsinstrument. Analysten der Deutschen Bank Research erwarten, dass Reserveverwalter bei fallenden Preisen verstärkt zugreifen werden, während ETF-Anleger aufgrund der hohen Volatilität vorsichtiger agieren. Die starke offizielle Nachfrage nach Gold könnte zudem den Preis über seinen finanziellen Fair Value hinaus stützen. Die Bank prognostiziert für das kommende Jahr einen durchschnittlichen Goldpreis von 4.000 US-Dollar pro Unze.

Der Goldpreis steht derzeit unter erheblichem Druck, was auf gesunkene Zinssenkungshoffnungen und das Fehlen relevanter US-Wirtschaftsdaten zurückzuführen ist. Laut Barron’s haben die Märkte ihre Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) auf unter 50 Prozent reduziert, nachdem mehrere Fed-Vertreter Zurückhaltung signalisiert hatten. Dies hat zu einem Rückgang des Goldpreises geführt, da das Edelmetall in einem Niedrigzinsumfeld normalerweise profitiert. Anleger warten nun gespannt auf den Arbeitsmarktbericht für September, der am Donnerstag veröffentlicht werden soll.

Ein weiterer Aspekt, der die Märkte beeinflusst, ist die Warnung von Jeffrey Gundlach, einem prominenten Anleiheinvestor, der die aktuelle Marktlage als extrem spekulativ bezeichnet. Er sieht überzogene Bewertungen und eine wachsende Instabilität im Kreditsektor, insbesondere im Private-Credit-Markt, der ein Volumen von rund 1,7 Billionen US-Dollar umfasst. Gundlach warnt, dass die Illusion von Liquidität in diesem Sektor zu einer ernsthaften Krise führen könnte. Er empfiehlt Anlegern, eine Cash-Quote von etwa 20 Prozent in ihren Portfolios zu halten, um sich gegen mögliche Marktverwerfungen abzusichern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Goldmarkt unter Druck steht, während gleichzeitig ein unsichtbarer Käufer im Hintergrund agiert, der eine Trendwende ermöglichen könnte. Die Unsicherheiten im Aktienmarkt und die Warnungen vor spekulativen Exzessen im Kreditsektor verstärken die Notwendigkeit für eine defensive Anlagestrategie, in der Gold weiterhin eine Rolle spielt. Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein und ihre Portfolios entsprechend diversifizieren, um auf die volatile Marktlage zu reagieren.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 4.069USD auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.