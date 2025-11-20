Rheinmetall: Analysten teilen sich – Optimismus trifft auf Skepsis!

Die Investmentbank Berenberg zeigt sich nach dem Kapitalmarkttag bullish und hebt das Kursziel von 2.300 auf 2.340 Euro an. Analyst George McWhirter lobt die neuen Mittelfristziele und prognostiziert ein Umsatzwachstum von 30 Prozent bis 2030. Auch Jefferies bleibt optimistisch und bestätigt das Kursziel von 2.250 Euro, wobei Analystin Chloe Lemarie die angestrebten Umsatzziele als solide erachtet. UBS schließt sich dem positiven Trend an und erhöht das Kursziel auf 2.500 Euro, wobei Analyst Sven Weier das langfristige Wachstumspotenzial betont.

Rheinmetall, Deutschlands größter Rüstungskonzern, hat nach seinem Kapitalmarkttag eine Vielzahl von Analystenbewertungen erhalten, die ein gemischtes Bild zeichnen. Während einige Analysten optimistisch sind und die Kursziele anheben, warnen andere vor überhöhten Erwartungen und bereits eingepreisten Zielen.

Im Gegensatz dazu äußert sich Bernstein weniger euphorisch und belässt das Kursziel bei 1.980 Euro, da die neuen Ziele bereits weitgehend erwartet wurden. Warburg Research zeigt sich ebenfalls vorsichtiger und hebt das Kursziel moderat von 1.740 auf 1.770 Euro an, bleibt jedoch bei der Einstufung „Hold“. Analyst Christian Cohrs weist darauf hin, dass die Ziele bereits Übernahmen und Zukäufe berücksichtigen, was die Aufwärtsbewegung limitieren könnte.

Strategisch plant Rheinmetall, seine Margen erheblich zu steigern. Die operative Marge in den Bereichen Waffensysteme und Munition soll bis 2030 auf 29 bis 31 Prozent wachsen, während im Bereich Vehicle Systems Margen von 13 bis 15 Prozent angestrebt werden. Zudem wird die Umsatzstruktur angepasst, wobei Waffensysteme und Munition bis 2030 zwischen 14 und 16 Milliarden Euro erreichen sollen.

Ein weiterer strategischer Schritt ist die Beteiligung an Auterion, einem US-Unternehmen, das an einem Betriebssystem für Kampfdrohnen arbeitet. Diese Kooperation könnte Rheinmetalls Position in einem der am schnellsten wachsenden Rüstungssegmente stärken.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2.240 auf 2.385 Euro angehoben und die Einstufung auf „Kaufen“ belassen. Analyst Holger Schmidt hebt die überzeugenden Wachstumsraten für Umsatz und operatives Ergebnis hervor und sieht die aktuelle Bewertung als gerechtfertigt an. Die steigenden Verteidigungsbudgets weltweit dürften Rheinmetall in den kommenden Jahren erheblich unterstützen, was die positive Marktstimmung untermauert.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 1.634EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.