Palantir und PwC: Millioneninvestment für KI-Lösungen in Großbritannien!

Palantir Technologies und PwC (PricewaterhouseCoopers) haben ihre strategische Partnerschaft durch ein mehrjähriges Millioneninvestment von PwC weiter vertieft. Ziel dieser Allianz ist es, in Großbritannien gemeinsam anspruchsvolle Daten- und KI-Lösungen für Unternehmen und staatliche Institutionen zu entwickeln. Diese Partnerschaft, die auf Vertrauen, Innovationskraft und hoher Umsetzungs­geschwindigkeit basiert, knüpft an eine bereits bestehende Kooperation aus dem Jahr 2023 an. Damals kombinierten die beiden Unternehmen branchenspezifisches Know-how mit Palantirs Plattformen Foundry und Artificial Intelligence Platform, um die digitale Transformation in verschiedenen Sektoren zu beschleunigen.

Die bisherigen gemeinsamen Projekte haben bereits signifikante Erfolge erzielt, insbesondere im Finanzsektor, im Gesundheitswesen, im Energiemanagement und in der Industrie. Ein herausragendes Beispiel ist die Entwicklung der NHS Federated Data Platform, die die Datenstrukturen des britischen Gesundheitsdienstes modernisiert und die Patientenversorgung verbessert hat. Marco Amitrano, Senior Partner bei PwC UK, hebt hervor, dass diese Investition das Vertrauen in die KI-gesteuerte Transformation widerspiegelt, die Unternehmen helfen soll, nachhaltige Effekte zu erzielen. Er beschreibt Technologie als "Architektur der Stabilität", die es Unternehmen ermöglicht, Unsicherheiten zu bewältigen und ihr Wachstum voranzutreiben.