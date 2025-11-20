Palantir und PwC: Millioneninvestment für KI-Lösungen in Großbritannien!
Palantir Technologies und PwC (PricewaterhouseCoopers) haben ihre strategische Partnerschaft durch ein mehrjähriges Millioneninvestment von PwC weiter vertieft. Ziel dieser Allianz ist es, in Großbritannien gemeinsam anspruchsvolle Daten- und KI-Lösungen für Unternehmen und staatliche Institutionen zu entwickeln. Diese Partnerschaft, die auf Vertrauen, Innovationskraft und hoher Umsetzungsgeschwindigkeit basiert, knüpft an eine bereits bestehende Kooperation aus dem Jahr 2023 an. Damals kombinierten die beiden Unternehmen branchenspezifisches Know-how mit Palantirs Plattformen Foundry und Artificial Intelligence Platform, um die digitale Transformation in verschiedenen Sektoren zu beschleunigen.
Die bisherigen gemeinsamen Projekte haben bereits signifikante Erfolge erzielt, insbesondere im Finanzsektor, im Gesundheitswesen, im Energiemanagement und in der Industrie. Ein herausragendes Beispiel ist die Entwicklung der NHS Federated Data Platform, die die Datenstrukturen des britischen Gesundheitsdienstes modernisiert und die Patientenversorgung verbessert hat. Marco Amitrano, Senior Partner bei PwC UK, hebt hervor, dass diese Investition das Vertrauen in die KI-gesteuerte Transformation widerspiegelt, die Unternehmen helfen soll, nachhaltige Effekte zu erzielen. Er beschreibt Technologie als "Architektur der Stabilität", die es Unternehmen ermöglicht, Unsicherheiten zu bewältigen und ihr Wachstum voranzutreiben.
Zusätzlich hat Palantir eine Partnerschaft mit FTAI Aviation gestartet, um die Wartung von Flugzeugtriebwerken durch den Einsatz von KI zu revolutionieren. FTAI plant, Palantirs Artificial Intelligence Platform in seinen globalen Standorten zu integrieren, um die Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und Abläufe zu optimieren. Diese Technologie soll die Planung von Wartungen verbessern und die Effizienz in der gesamten Lieferkette erhöhen. David Moreno, COO von FTAI, betont die Notwendigkeit, fortschrittliche Technologien in die Betriebsabläufe zu integrieren, um den wachsenden Kundenstamm zu bedienen und Marktanteile auszubauen.
Die Partnerschaft zwischen Palantir und FTAI wird als strategischer Schritt angesehen, um die Wartungsprozesse in der Luftfahrtindustrie zu transformieren und könnte einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil im globalen Markt für Triebwerkswartung darstellen. Beide Kooperationen verdeutlichen den wachsenden Einfluss von KI-gestützten Systemen in spezialisierten Industrien und die Rolle von Palantir als treibende Kraft für Effizienz und datenbasierte Entscheidungen.
Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 165,4EUR auf Nasdaq (20. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
