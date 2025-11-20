SUSS MicroTec: Ambitionierte Wachstumsziele bis 2030 – Aktien steigen!

Die Aktien von SUSS MicroTec reagierten positiv auf die Ankündigungen und verzeichneten ein Kursplus von bis zu 15 Prozent. Dies ist besonders bemerkenswert, da das Unternehmen in den letzten Monaten mit einem Rückgang von 24 Prozent seit Jahresbeginn zu kämpfen hatte. Die Pläne zur Umsatzsteigerung und die angestrebte Verbesserung der Profitabilität, mit einer Bruttomarge von 43 bis 45 Prozent und einer EBIT-Marge von 20 bis 22 Prozent, haben das Vertrauen der Anleger gestärkt.

Der deutsche Halbleiterzulieferer SUSS MicroTec hat auf seinem Capital Markets Day ambitionierte Wachstumsziele bis 2030 vorgestellt. Das Unternehmen plant, den Umsatz auf 750 bis 900 Millionen Euro zu steigern, was einem jährlichen Wachstum von 9 bis 13 Prozent entspricht. Dies liegt über dem durchschnittlichen Wachstum der gesamten Halbleiterbranche, das laut Prognosen bei etwa 7 Prozent pro Jahr liegt. CEO Burkhardt Frick betont, dass der Ausbau des margenstarken Servicegeschäfts sowie innovative Anlagenlösungen zentrale Wachstumstreiber sein werden. Der Anteil des Servicegeschäfts am Gesamtumsatz soll bis 2030 von 18 auf 25 Prozent steigen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die modulare Plattformstrategie, die darauf abzielt, Entwicklungs- und Produktionskosten zu senken. SUSS plant, bis 2030 bis zu 380 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung zu investieren, um technologische Trends wie Hybrid Bonding und Inkjet Coating aktiv mitzugestalten. Diese Investitionen sollen sicherstellen, dass das Unternehmen nicht nur vom allgemeinen Marktwachstum profitiert, sondern auch neue, innovative Lösungen für bislang unadressierte Märkte entwickelt.

Analysten zeigen sich optimistisch über die langfristigen Ziele von SUSS. Die UBS hat die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen, da die ambitionierten Ziele für 2030 dem Aktienkurs Rückenwind verleihen sollten. Allerdings wird betont, dass es wichtig ist, dass die neuen Maschinen in der Chipindustrie gut ankommen, um die gesetzten Ziele zu erreichen.

Insgesamt zeigt sich SUSS MicroTec zuversichtlich für die kommenden Jahre und strebt an, sich als führender Anbieter in der Halbleiterindustrie zu positionieren, indem es innovative Lösungen und ein starkes Servicegeschäft kombiniert.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 35,65EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.