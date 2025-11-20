Sundar Pichai warnt: KI-Boom könnte gefährliche Blasenbildung auslösen!
Sundar Pichai, CEO von Alphabet, äußert in einem Interview mit der BBC Bedenken über die Nachhaltigkeit des aktuellen KI-Booms. Er beschreibt die gegenwärtige Phase als "außergewöhnlichen Moment" für künstliche Intelligenz, warnt jedoch vor Anzeichen von "Irrationalität" im Markt, die an die übertriebenen Bewertungen während der Dotcom-Blase erinnern. Pichai betont, dass keine Firma, einschließlich Alphabet, immun gegen einen möglichen Marktrückgang sei. Trotz der aktuellen Erfolge, die sich in einem Anstieg der Alphabet-Aktie um etwa 46 Prozent seit Jahresbeginn niederschlagen, gibt es in den USA und Großbritannien zunehmende Sorgen über überzogene Bewertungen im KI-Sektor.
Alphabet plant, in den nächsten zwei Jahren fünf Milliarden Pfund in die KI-Infrastruktur Großbritanniens zu investieren, einschließlich eines neuen Rechenzentrums und zusätzlicher Mittel für das KI-Labor DeepMind in London. Premierminister Keir Starmer sieht in dieser Investition die Chance, Großbritannien zur dritten KI-Supermacht hinter den USA und China zu machen. Pichai warnt jedoch auch vor den enormen Energieanforderungen moderner KI-Systeme, die die Nachhaltigkeitsziele von Alphabet gefährden könnten. Das Training großer KI-Modelle erfordere erheblich mehr Strom, was eine Verschiebung der Netto-Null-Ziele notwendig machen könnte.
In diesem Kontext hat Google die neueste Generation seines KI-Modells, Gemini 3, vorgestellt. Pichai beschreibt Gemini 3 als eine Technologie, die die Absichten der Nutzer besser versteht und präzisere Antworten liefert. Das Modell wird schrittweise in verschiedene Google-Produkte integriert und soll die technologische Führungsrolle des Unternehmens sichern. Neben Gemini 3 wurde auch eine neue Plattform namens Antigravity vorgestellt, die aufgabenorientiertes, sprachgestütztes Programmieren ermöglicht.
Die Einführung von Gemini 3 erfolgt in einem Umfeld, in dem Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta in diesem Jahr voraussichtlich über 380 Milliarden US-Dollar in KI investieren werden. Pichai hebt hervor, dass Google mit Gemini 3 seine technologische Führungsrolle zurückgewinnen und KI über die gesamte Infrastruktur des Unternehmens verbreiten möchte. Der Wettbewerb im Bereich der künstlichen Intelligenz tritt damit in eine neue, dynamische Phase ein, in der die Marktakteure um die Vorherrschaft kämpfen.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 292,8EUR auf Nasdaq (20. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
