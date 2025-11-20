Sundar Pichai warnt: KI-Boom könnte gefährliche Blasenbildung auslösen!

Sundar Pichai, CEO von Alphabet, äußert in einem Interview mit der BBC Bedenken über die Nachhaltigkeit des aktuellen KI-Booms. Er beschreibt die gegenwärtige Phase als "außergewöhnlichen Moment" für künstliche Intelligenz, warnt jedoch vor Anzeichen von "Irrationalität" im Markt, die an die übertriebenen Bewertungen während der Dotcom-Blase erinnern. Pichai betont, dass keine Firma, einschließlich Alphabet, immun gegen einen möglichen Marktrückgang sei. Trotz der aktuellen Erfolge, die sich in einem Anstieg der Alphabet-Aktie um etwa 46 Prozent seit Jahresbeginn niederschlagen, gibt es in den USA und Großbritannien zunehmende Sorgen über überzogene Bewertungen im KI-Sektor.

Alphabet plant, in den nächsten zwei Jahren fünf Milliarden Pfund in die KI-Infrastruktur Großbritanniens zu investieren, einschließlich eines neuen Rechenzentrums und zusätzlicher Mittel für das KI-Labor DeepMind in London. Premierminister Keir Starmer sieht in dieser Investition die Chance, Großbritannien zur dritten KI-Supermacht hinter den USA und China zu machen. Pichai warnt jedoch auch vor den enormen Energieanforderungen moderner KI-Systeme, die die Nachhaltigkeitsziele von Alphabet gefährden könnten. Das Training großer KI-Modelle erfordere erheblich mehr Strom, was eine Verschiebung der Netto-Null-Ziele notwendig machen könnte.