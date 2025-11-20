Roche erzielt Durchbruch bei Brustkrebs: Giredestrant senkt Rückfallrisiko!

Analysten von JPMorgan bezeichneten die Ergebnisse als positive Überraschung für Investoren. Bei einer möglichen Zulassung könnte Giredestrant einen Jahresumsatz von rund 5 Milliarden US-Dollar generieren. Roche sieht sich mit der Entwicklung von Giredestrant in einem wettbewerbsintensiven Markt, in dem auch Konkurrenten wie AstraZeneca mit ihrem Medikament Camizestrant aktiv sind. Sanofi hingegen hat in diesem Bereich Rückschläge erlitten.

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit seinem experimentellen Medikament Giredestrant einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung von Brustkrebs erzielt. In einer aktuellen Studie konnte nachgewiesen werden, dass Giredestrant das Risiko eines Rückfalls bei Patientinnen mit hormonabhängigem, HER2-negativem Brustkrebs nach einer Operation signifikant senkt. Diese Form des Brustkrebses stellt die häufigste Variante dar und macht etwa 70 Prozent aller Fälle aus. Die Ergebnisse der Studie führten zu einem Anstieg des Roche-Aktienkurses um 6,7 Prozent auf 308 Schweizer Franken, was den höchsten Stand seit Mitte März markiert.

Die Studie, die unter dem Namen lidERA läuft, ist bereits die zweite erfolgreiche klinische Untersuchung für Giredestrant. Die vollständigen Ergebnisse sollen auf einer bevorstehenden medizinischen Konferenz präsentiert werden, bevor sie den Gesundheitsbehörden weltweit zur Genehmigung vorgelegt werden. Die positiven Studiendaten kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Roche bestrebt ist, sich von seiner Abhängigkeit von älteren Blockbuster-Medikamenten zu diversifizieren und in neue Therapiegebiete wie Adipositas-Medikamente vorzudringen.

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Roche von 265 auf 325 Franken angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis hob hervor, dass Roche mit den vorgelegten Studiendaten für Giredestrant und auch für das Medikament Fenebrutinib in kurzer Zeit positiv überrascht hat. Diese Entwicklungen könnten das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Pipeline des Unternehmens stärken.

Insgesamt zeigt der Erfolg von Giredestrant das Potenzial von Roche, innovative Therapien zu entwickeln, die das Leben von Patientinnen mit Brustkrebs verbessern können, während das Unternehmen gleichzeitig seine Marktposition in einem sich schnell verändernden Gesundheitssektor festigt.

