Mercedes-Benz kehrt zurück: Luxus ade, Vielfalt für alle Preisklassen!

Vor einigen Jahren hatte CEO Ola Källenius noch eine Neupositionierung als exklusiver Hersteller von Luxusfahrzeugen angestrebt. Diese Strategie erwies sich jedoch als problematisch, da Luxus oft eine künstliche Verknappung der Produktion erfordert, um die Preise hochzuhalten. Für einen Großserienhersteller wie Mercedes-Benz, dessen Produktionskapazitäten in der Regel voll ausgelastet sind, ist dies schwer umsetzbar.

Mercedes-Benz hat kürzlich einen bemerkenswerten Strategiewechsel vollzogen, indem das Unternehmen seine Luxusstrategie aufgibt und sich wieder auf die Produktion von Fahrzeugen für alle Preisklassen konzentriert. Diese Entscheidung wurde durch die Herausforderungen, die mit der Definition von Luxus in der Automobilbranche verbunden sind, motiviert. Der Begriff "Luxus" wurde von der Konzernwebseite entfernt, und die neue Strategie zielt darauf ab, flexibler zu agieren und ein breiteres Publikum anzusprechen.

Die Neuausrichtung zeigt sich auch in der Modellpolitik: Mercedes plant, ein neues Einstiegsmodell einzuführen, das sich an der beliebten A-Klasse orientiert. Dies markiert einen klaren Bruch mit der bisherigen Fokussierung auf hochpreisige Segmente. Zudem wird das Unternehmen wieder mehr Fahrzeuge an Autovermieter wie Sixt liefern, was zuvor als Schritt zur Wahrung der Exklusivität abgelehnt wurde.

Die gescheiterte Luxusstrategie, die 2022 präsentiert wurde, verdeutlichte, dass es für einen Massenhersteller schwierig ist, die Ansprüche einer Luxusmarke zu erfüllen. Angesichts der schwankenden Nachfrage in der Branche ist es notwendig, breitere Marktsegmente anzusprechen. Mercedes reagiert auf diese Herausforderungen, indem es eine diversifizierte Produktpalette anbietet, die sowohl traditionelle Käufer als auch jüngere, preissensible Kunden anspricht.

Zusätzlich zur Abkehr von der Luxusstrategie verfolgt Mercedes eine konsequente Kostenoptimierung. Seit 2019 konnte das Unternehmen die Fixkosten inflationsbereinigt um fast 20 Prozent senken, mit dem Ziel, bis 2027 weitere zehn Prozent einzusparen. Der Fokus liegt auf effizienter Produktion und der Minimierung von Rabatten, um die Profitabilität zu steigern.

Marktbeobachter begrüßen diesen Kurswechsel als logische Konsequenz aus den Fehleinschätzungen der letzten Jahre. Källenius betont, dass Mercedes sich an veränderte Rahmenbedingungen anpasst, um als flexibler Akteur im Markt zu agieren. Diese Neuausrichtung ist Teil einer umfassenderen Strategie, die auch die Elektroquote betrifft, die nun auf 30 Prozent bis 2027 angehoben werden soll, nachdem frühere Ziele bereits aufgegeben wurden.

