Überraschende DAX-Gewinne trotz Auto-Krise: Ein Blick auf die Q3-Zahlen!

Die Berichtssaison für das dritte Quartal 2023 zeigt ein überraschend starkes Bild der deutschen Konzerne, insbesondere im DAX, trotz erheblicher Herausforderungen in der Automobilindustrie. Laut einer Analyse von Deutsche Bank Research stiegen die Gewinne der DAX-Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent. Besonders bemerkenswert ist, dass zwei Drittel der Unternehmen die Erwartungen übertrafen, was zu einem Gesamtanstieg des Index um 11 Prozent führte. Allerdings wird dieser positive Trend stark von der Autoindustrie überschattet, die einen dramatischen Gewinnrückgang von 60 Prozent verzeichnete. Ohne diesen Rückgang hätten die DAX-Gewinne sogar um 17 Prozent zulegen können, getragen von starken Leistungen in den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Energie.

Auf der Umsatzseite hingegen zeigt sich eine Schwäche: Die Erlöse der DAX-Unternehmen sanken um 1 Prozent, was vor allem auf die Automobilhersteller zurückzuführen ist. Die Margen fielen auf 5,6 Prozent, was auf zunehmende Belastungen durch Zölle und Wechselkurse hinweist. Trotz dieser Herausforderungen gibt es einen leicht optimistischen Ausblick: Mehr Unternehmen haben ihre Prognosen angehoben als gesenkt, insbesondere im Gesundheitssektor. Für das Gesamtjahr 2025 wird jedoch ein Gewinnrückgang von 5 Prozent erwartet, während ohne die Autoindustrie ein Plus von 9 Prozent prognostiziert wird. Für 2026 wird ein deutlicher Rebound mit einem Gewinnsprung von 19 Prozent, insbesondere durch eine Erholung im Automobilsektor, erwartet.

Im MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, ist die Lage weniger erfreulich. Hier wurde ein Gewinnrückgang von 12 Prozent verzeichnet, was die Erwartungen nicht erfüllte. Eine Erholung wird erst für 2026 prognostiziert.

Aktuell zeigen sich die Anleger vorsichtiger, was den DAX betrifft, der am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni fallen könnte. Der Broker IG taxierte den Index 1,4 Prozent tiefer auf 23.255 Punkte. Diese Entwicklung könnte den DAX unter die 200-Tage-Durchschnittslinie drücken, was zuletzt im April der Fall war. Die Sorgen über die Zinspolitik der US-Notenbank belasten zudem zinssensitive Wachstumswerte. Die Marktteilnehmer blicken gespannt auf den Quartalsbericht des KI-Riesen Nvidia, während die US-Arbeitsmarktzahlen am Donnerstag ebenfalls im Fokus stehen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 23.400PKT auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.