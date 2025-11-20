Siemens Energy: Rekordhoch und Dividende – Anleger jubeln!

Die jüngsten Ergebnisse von Siemens Energy haben die Anleger begeistert, da das Unternehmen nicht nur einen Gewinnsprung verzeichnete, sondern auch seine Mittelfristziele angehoben hat. Analysten reagieren positiv auf diese Entwicklungen: Die spanische Großbank Santander hat die Aktie von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 135 Euro angehoben. Auch die Deutsche Bank zeigt sich optimistisch und hat ihr Kursziel von 120 auf 130 Euro erhöht. Besonders erfreulich für die Anleger ist die Ankündigung, dass erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende ausgeschüttet werden soll.

Die Siemens Energy-Aktie hat in den letzten zwei Jahren eine bemerkenswerte Erholung erlebt, nachdem sie am 17. November 2021 bei 11,68 Euro aus dem Handel ging. Am Montag erreichte der Kurs ein Rekordhoch von 114,60 Euro, was auf starke Quartalszahlen und einen optimistischen Ausblick zurückzuführen ist. Der bevorstehende Kapitalmarkttag am 20. November könnte weitere positive Impulse für die Aktie liefern.

Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs der Siemens Energy-Aktie mehr als verdoppelt, was einem Anstieg von rund 125 Prozent entspricht. Damit liegt das Unternehmen im DAX nur hinter Rheinmetall in der Performance. Technisch gesehen notiert die Aktie klar über ihrer 21-Tage-Linie, was als positives Signal für Trendfolger gilt.

Ein wesentlicher Faktor für den Kursanstieg ist die strategische Ausrichtung von Siemens Energy auf Rechenzentren, die aufgrund des KI-Booms einen rasant steigenden Energiebedarf aufweisen. Analyst Vivek Midhra von Citigroup hebt die "starken Ziele für 2028" hervor und hält Aktienrückkäufe von bis zu 3 Milliarden Euro für möglich. Alexander Hauenstein von der DZ-Bank weist darauf hin, dass die Aktie zunehmend von US-Investoren als "KI-Play" wahrgenommen wird, was den Bedarf an Strominfrastruktur für Rechenzentren betrifft.

Trotz der positiven Nachrichten könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen, da das Überraschungspotenzial abnimmt. Fundamental scheinen sich jedoch die Bedenken hinsichtlich des Investment Cases aufzulösen. Die Deutsche Bank Research hat die Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren angehoben, was die positive Stimmung weiter untermauert. Siemens Energy profitiert somit von der boomenden Nachfrage nach Gaskraftwerken und zeigt sich gut positioniert für zukünftiges Wachstum.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 112EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.