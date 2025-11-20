Ottobock: Aktienrakete nach Börsengang – 81,3% Gewinnsprung!

In der vergangenen Woche veröffentlichte Ottobock seine Geschäftszahlen, die die positive Entwicklung der Aktie weiter ankurbelten. Der Konzerngewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 81,3 Prozent auf 118,7 Millionen Euro, während der Umsatz von 1,16 auf 1,22 Milliarden Euro wuchs, was einem Anstieg von 4,6 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei etwa 4,2 Milliarden Euro, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird auf rund 38 geschätzt, was im Vergleich zum internationalen Branchendurchschnitt von 46 relativ niedrig ist.

Der Prothesenhersteller Ottobock hat nach seinem erfolgreichen Börsengang am 9. Oktober 2023 einen vielversprechenden Start hingelegt. Die Aktien des Unternehmens haben seitdem um 12 Prozent zugelegt, was auf das Vertrauen der Investoren in die Zukunft des Unternehmens hinweist. Ottobock ist als Weltmarktführer im Bereich Prothetik bekannt und hat sich insbesondere durch seine innovativen Produkte und die technische Unterstützung bei den Paralympics einen Namen gemacht.

Analysten haben begonnen, die Aktie von Ottobock eingehend zu bewerten. Jefferies hat ein Kursziel von 84 Euro mit der Empfehlung "Buy" festgelegt und prognostiziert ein jährliches Wachstum im Kerngeschäft von 8 Prozent bis 2028. Auch die Deutsche Bank Research zeigt sich optimistisch und setzt ein Kursziel von 86 Euro, mit der Erwartung eines durchschnittlichen Umsatzwachstums von 10 Prozent bis 2029. Im Gegensatz dazu hat die UBS eine neutralere Haltung eingenommen und ein Kursziel von 74 Euro festgelegt, das bereits am Mittwoch erreicht wurde.

Die Analysten heben hervor, dass Ottobock eine führende Rolle im Bereich Bionik einnimmt und aufgrund seines besseren Margenprofils eine Bewertungsprämie gegenüber Wettbewerbern wie dem isländischen Unternehmen Embla Medical gerechtfertigt ist. Die positive Entwicklung der Geschäftszahlen und die vielversprechenden Wachstumsprognosen deuten darauf hin, dass Ottobock gut positioniert ist, um von der steigenden Nachfrage nach innovativen Prothesen und Hilfsmitteln zu profitieren.

Insgesamt zeigt sich der Prothesenhersteller optimistisch für die Zukunft und könnte, sofern das Wachstum anhält, auch von einer weiteren Verbesserung der Bewertungskennzahlen profitieren.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 73,90EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.