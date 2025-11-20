Bayer erhält Zulassung für Lynkuet: Revolutionäre Therapie gegen Hitzewallungen!

Lynkuet ist bereits in mehreren Ländern, darunter den USA, Australien, Kanada, Großbritannien und der Schweiz, zur Behandlung von vasomotorischen Symptomen (VMS) im Zusammenhang mit den Wechseljahren zugelassen. Bayer strebt an, dass Lynkuet zu einem Blockbuster wird, was bedeutet, dass das Medikament einen Jahresumsatz von über einer Milliarde US-Dollar erzielen könnte. Solche Umsätze werden jedoch oft erst nach mehreren Jahren erreicht.

Der deutsche Pharmakonzern Bayer hat von der Europäischen Kommission die Marktzulassung für sein neues Medikament Lynkuet erhalten, das zur Behandlung von moderaten bis schweren Hitzewallungen in den Wechseljahren eingesetzt wird. Lynkuet, das den Wirkstoff Elinzanetant enthält, ist eine nicht-hormonelle Therapie, die einmal täglich eingenommen wird. Das Medikament zielt darauf ab, das Temperaturregulationszentrum im Gehirn zu beeinflussen, welches für die typischen Symptome von Hitzewallungen verantwortlich ist. Diese Beschwerden gehören zu den häufigsten Problemen, mit denen Frauen in den Wechseljahren konfrontiert sind, und können auch als Nebenwirkung von Hormontherapien bei Brustkrebs auftreten, was oft zu einem Abbruch der Behandlung führt.

Die Marktzulassung von Lynkuet kommt für Bayer zu einem kritischen Zeitpunkt, da das Unternehmen auf den Erfolg neuer Medikamente angewiesen ist. Der Umsatz mit dem etablierten Medikament Xarelto, das zur Vorbeugung und Behandlung von Blutgerinnseln eingesetzt wird, bricht aufgrund auslaufender Patente ein. Daher ist die Einführung von Lynkuet für Bayer von großer Bedeutung, um die finanziellen Einbußen auszugleichen.

Fatima Cardoso, die leitende Prüfarztin einer der Zulassungsstudien, betonte die Bedeutung dieser hormonfreien Therapie und bezeichnete sie als die erste zugelassene Behandlungsoption für diese Indikation. Trotz der positiven Nachrichten über die Zulassung fiel die Bayer-Aktie am Mittwoch um 1 Prozent, während sie im bisherigen Jahresverlauf um über 39 Prozent gestiegen ist. Analysten haben das Kursziel für die Bayer-Aktie von 28 auf 30 Euro angehoben, was auf eine positive Marktstimmung hinweist.

Insgesamt stellt die Zulassung von Lynkuet einen wichtigen Schritt für Bayer dar, um sich im wettbewerbsintensiven Pharmamarkt zu behaupten und neue Umsatzquellen zu erschließen.

