Nestlé gewinnt Rechtsstreit: Perrier bleibt 'natürlich' – Was jetzt?

Die Kontroversen um Perrier begannen im Frühjahr 2024, als französische Medien berichteten, dass das Unternehmen das Wasser desinfiziert hatte, nachdem Fäkalbakterien in den Entnahmestellen nachgewiesen wurden. Nestlé gab zu, das Wasser mit Aktivkohle und UV-Strahlen behandelt zu haben, um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Das Gericht entschied jedoch, dass es nicht genügend Beweise für ein akutes Gesundheitsrisiko oder eine klare Rechtsverletzung gab, die einen Verkaufsstopp rechtfertigen würden. Die Richter wiesen darauf hin, dass die Behandlung des Wassers mittlerweile eingestellt wurde und stattdessen Mikrofiltration eingesetzt wird, die von der französischen Regierung 2023 genehmigt wurde.

Nestlé hat einen juristischen Erfolg im Streit um seine Marke Perrier erzielt und darf das Mineralwasser weiterhin als "natürlich" verkaufen. Ein Gericht in Nanterre wies die Klage der Verbraucherschutzorganisation UFC-Que Choisir ab, die dem Unternehmen irreführende Werbung vorwarf. Die Organisation argumentierte, dass Perrier aufgrund von Behandlungsverfahren, die gegen EU-Vorschriften verstoßen, nicht mehr als natürliches Mineralwasser bezeichnet werden dürfe.

Trotz des Urteils bleibt die rechtliche Situation unklar, da es sich um eine Eilentscheidung handelt und die endgültige Klärung der Zulässigkeit der Behandlungsverfahren noch aussteht. UFC-Que Choisir plant, eine Strafanzeige gegen Nestlé Waters einzureichen, die derzeit von der Staatsanwaltschaft geprüft wird. Das Gericht verurteilte die Verbraucherschutzorganisation zudem zur Zahlung von 5.000 Euro an Nestlé und deren Tochtergesellschaften.

Der Streit um Perrier ist Teil eines größeren Skandals, der im Jahr 2024 aufkam, als der Einsatz verbotener Filter- und UV-Techniken bekannt wurde. Nestlé zahlte in diesem Zusammenhang eine Strafe von zwei Millionen Euro, um ein Verfahren zu vermeiden. Eine Senatsuntersuchung deutete zudem auf eine mögliche Vertuschung durch Regierungsstellen hin.

Die Perrier-Quelle in Vergèze, die seit über 120 Jahren genutzt wird, ist ein bedeutender Markt für Nestlé, der rund 1.000 Arbeitsplätze sichert. Trotz der rechtlichen Auseinandersetzungen hat die Aktie des Unternehmens seit Jahresbeginn über 8 Prozent an Wert verloren, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 85,75EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.