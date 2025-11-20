Fraport-Aktien im Sturzflug: Goldman Sachs senkt Kaufempfehlung drastisch!

Fraport hatte zuvor eine beeindruckende Kursentwicklung gezeigt und erreichte Anfang November mit über 81 Euro den höchsten Stand seit 2018, was einem Anstieg von 39 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. Trotz dieser positiven Entwicklung sorgte der Analystenkommentar für neue Vorsicht, da Creuset auf Risiken durch steigende Investitionen und eine nachlassende Kapitaldisziplin hinwies.

Die Aktien des Flughafenbetreibers Fraport erlebten am Dienstag einen deutlichen Rückgang im DAX, nachdem die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre Kaufempfehlung nach drei Jahren gestrichen hatte. Analyst Patrick Creuset senkte das Kursziel von 94 auf 86 Euro und stufte die Papiere von "Buy" auf "Neutral" herab. Diese Entscheidung führte zu Gewinnmitnahmen unter den Anlegern, insbesondere in einem bereits schwachen Gesamtmarkt.

Fundamental konnte Fraport jedoch mit starken Zahlen überzeugen. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 593,1 Millionen Euro, was die Analystenerwartungen von 533 Millionen Euro deutlich übertraf. Damit übertraf Fraport nicht nur die eigenen Ziele, sondern auch die Ergebnisse europäischer Wettbewerber wie Aéroports de Paris und Aena in Spanien. Ein kleiner Wermutstropfen war die leicht nach unten angepasste Passagierprognose für 2025, doch das operative Geschäft bleibt robust.

Zusätzlich zu Goldman Sachs haben auch andere Banken ihre Einschätzungen zu Fraport angepasst. JPMorgan belässt die Einstufung mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral", während die UBS das Kursziel von 58 auf 65 Euro anhob, die Aktien jedoch von "Neutral" auf "Sell" herabstufte. UBS-Analyst Cristian Nedelcu äußerte Skepsis hinsichtlich des Barmittelzuflusses für 2026/27 und wies darauf hin, dass die Papiere von Fraport im Vergleich zu Wettbewerbern und dem eigenen inneren Wert hoch bewertet seien.

Insgesamt zeigt sich, dass die jüngsten Analystenbewertungen und die Marktreaktionen auf die Fraport-Aktien von einer Mischung aus Gewinnmitnahmen und fundamentalen Stärken geprägt sind. Während die operativen Ergebnisse stark sind, bleibt die Unsicherheit über zukünftige Investitionen und die allgemeine Marktentwicklung bestehen.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 71,28EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.