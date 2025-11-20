Netflix-Aktie nach Aktiensplit: Top-Einstiegschance für Investoren!

Der Aktiensplit im Verhältnis 10:1 bedeutet, dass Aktionäre, die zuvor 10 Aktien hielten, nun 100 Aktien besitzen, während der rechnerische Wert der Aktie um 90 Prozent sinkt. Der bereinigte Schlusskurs liegt bei 111,217 Dollar. Diese Maßnahme könnte das Interesse an der Aktie erhöhen und neue Investoren anziehen.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Netflix-Aktie nach einem kürzlich durchgeführten Aktiensplit von 1.500 auf 145 US-Dollar angepasst und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Markus Leistner hebt hervor, dass das aktuelle Kursniveau und der durch den Aktiensplit optisch günstigere Preis eine hervorragende Einstiegsmöglichkeit in die boomende Streaming-Branche bieten. Netflix profitiert weiterhin von seinen exklusiven Inhalten, einer günstigeren, werbefinanzierten Abo-Variante sowie einem schwachen US-Dollar. Die Pipeline für das Abschlussquartal ist gut gefüllt, und die bevorstehende Veröffentlichung der letzten Staffel von "Stranger Things" wird als potenzieller Hit angesehen.

Zusätzlich hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1.390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Laurent Yoon berichtet, dass das Rennen um die Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros. eröffnet ist, wobei Netflix, Paramount Skydance und Comcast als potenzielle Bieter gelten. Paramount wird als der Hauptinteressent angesehen, während Netflix besser dasteht als Comcast, jedoch regulatorischen Risiken ausgesetzt ist.

In einem anderen Kontext äußerten sich die Schöpfer von "Stranger Things", Matt und Ross Duffer, positiv über die Entwicklung der jungen Schauspieler der Serie. Sie betonten, dass die Darsteller im Laufe der Zeit selbstbewusster geworden sind und dass die Zusammenarbeit in der Gruppe dazu beigetragen hat, dass sie nicht auf die schiefe Bahn geraten sind. "Stranger Things" hat sich seit seiner Premiere im Jahr 2016 zu einem internationalen Popkultur-Phänomen entwickelt. Die fünfte und letzte Staffel wird in zwei Teilen veröffentlicht, wobei die ersten vier Folgen am 27. November und die letzten drei am 26. Dezember 2025 erscheinen.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Netflix-Aktie und die bevorstehenden Inhalte des Unternehmens, dass Netflix weiterhin eine zentrale Rolle im Streaming-Markt spielt und Investoren interessante Möglichkeiten bietet.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 110EUR auf Nasdaq (20. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.