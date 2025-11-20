Bitcoin-Kurs stürzt auf 90.000 Dollar: Experten warnen vor psychologischen Folgen!

In einem weiteren Kontext kündigte DeFi Technologies Inc. einen Führungswechsel an. Olivier Roussy Newton, der Geschäftsführer und Vorsitzende, tritt zurück, und Mitgründer Johan Wattenström wird sein Nachfolger. Roussy Newton wird ab Dezember als strategischer Berater tätig sein. Unter seiner Leitung hat DeFi Technologies die ETP-Plattform von Valour ausgebaut und die Bilanz des Unternehmens gestärkt. Während seiner Amtszeit stieg der Umsatz von DeFi von 4,5 Millionen Dollar im Jahr 2021 auf über 50 Millionen Dollar im Jahr 2024. Das Unternehmen hat auch strategische Übernahmen durchgeführt und die Schulden reduziert.

Am Montag fiel der Bitcoin-Kurs weiter und näherte sich der Marke von 90.000 US-Dollar, nachdem er zuletzt bei 91.400 Dollar notierte. Dies ist ein deutlicher Rückgang, da der Bitcoin erst am Donnerstag unter die 100.000-Dollar-Marke gefallen war. Anfang Oktober hatte die Kryptowährung noch ein Rekordhoch von über 126.000 Dollar erreicht. Experten führen den aktuellen Ausverkauf auf eine Kombination aus makroökonomischer Unsicherheit, institutionellen Mittelabflüssen und Gewinnmitnahmen zurück. Timo Emden von Emden Research weist darauf hin, dass das nachhaltige Unterschreiten der 100.000-Dollar-Marke möglicherweise auch psychologische Auswirkungen auf die Anleger hat.

Wattenström bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich digitale Vermögenswerte mit und war maßgeblich an der Entwicklung der Produktstrategie und Handelsarchitektur von DeFi Technologies beteiligt. Er äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und plant, die ETP-Plattform weiter auszubauen und die Handelsaktivitäten zu erweitern.

In den letzten Handelstagen wurde der Bitcoin durch Unsicherheiten bezüglich der Zinspolitik in den USA belastet. Da die Kryptowährung keine Zinsen abwirft, leidet die Nachfrage unter der Aussicht auf steigende Zinsen für US-Staatsanleihen. Ein weiterer negativer Faktor war der Abfluss von über einer halben Milliarde Dollar aus dem iShares Bitcoin Trust von Blackrock, der größte Abfluss an einem einzigen Tag seit dem Debüt des Fonds. Die Marktteilnehmer warten nun gespannt auf die kommenden Wirtschaftsdaten, insbesondere den US-Arbeitsmarktbericht, der entscheidend für die zukünftige Zinspolitik der US-Notenbank sein könnte.

Insgesamt zeigt sich, dass der Bitcoin-Kurs unter Druck steht und die Entwicklungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte sowie die makroökonomischen Rahmenbedingungen entscheidend für die zukünftige Preisentwicklung sein werden.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 91.856USD auf CryptoCompare Index (20. November 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.