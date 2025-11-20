Ölpreise unter Druck: Geopolitik und Lagerbestände sorgen für Turbulenzen!

Gleichzeitig gab es jedoch auch unterstützende Faktoren für die Preise. Die US-Regierung berichtete von einem unerwartet starken Rückgang der Rohölvorräte um 3,4 Millionen Barrel auf 424,2 Millionen Barrel, während Analysten nur mit einem Rückgang von 1,7 Millionen Barrel gerechnet hatten. Normalerweise stützen fallende Ölreserven die Preise, was den Rückgang der Ölpreise etwas abmilderte.

Am Mittwoch fielen die Ölpreise, nachdem sie bereits im frühen Handel unter Druck standen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar sank um 1,60 Dollar auf 63,29 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember um 1,59 Dollar auf 59,15 Dollar fiel. Ein wesentlicher Grund für den Verkaufsdruck war die Aussicht auf eine neue US-Initiative zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff führt Gespräche mit beiden Konfliktparteien, was die Marktteilnehmer optimistisch stimmte und den Ölpreis belastete.

In einem weiteren geopolitischen Kontext gab der Iran einen vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate beschlagnahmten Öltanker frei. Das Schiff, das mit petrochemischen Produkten beladen war, wurde nach einer gerichtlichen Anordnung freigelassen, was ebenfalls für positive Impulse sorgte.

Trotz der aktuellen Preisrückgänge bewegen sich die Ölpreise seit Wochen in einem relativ engen Rahmen zwischen 63 und 65 Dollar pro Barrel. Am Montag erlebten die Ölpreise einen leichten Anstieg, nachdem sie zu Beginn der Handelswoche unter Druck standen. Der Brent-Preis stieg um 22 Cent auf 64,61 US-Dollar, während WTI um 22 Cent auf 60,31 Dollar zulegte. Geopolitische Risiken, insbesondere die Wiederaufnahme der Rohölverladung im Schwarzmeerhafen Noworossijsk nach einem ukrainischen Drohnenangriff, beeinflussten die Marktstimmung.

Zusätzlich richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf die OPEC+, die kürzlich die Fördermenge erneut erhöht hat, was die Befürchtungen eines Überangebots an Rohöl verstärkt. Der OPEC-Korbpreis stieg am Freitag auf 64,68 US-Dollar je Barrel, was einen Anstieg von 1,26 Dollar im Vergleich zum Vortag darstellt. Die Entwicklungen auf dem Ölmarkt bleiben somit von geopolitischen Spannungen und Angebotsfragen geprägt.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 63,69USD auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.