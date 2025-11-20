Rückschlag für FTC: Gericht weist Monopolvorwurf gegen Meta zurück!

Die Klage, die ursprünglich während der Amtszeit von Donald Trump eingereicht wurde, wurde von vielen als politisches Druckmittel angesehen. Trump und seine Anhänger waren unzufrieden mit der Art und Weise, wie Meta gegen Falschinformationen auf seinen Plattformen vorging. Die Klage wurde von der Biden-Administration fortgeführt, die sie mit zusätzlichen Daten untermauerte, die die Marktanteile von Meta belegten. Laut FTC hatte Facebook zwischen 2016 und 2020 einen Marktanteil von 80 Prozent auf Smartphones und 98 Prozent auf PCs.

Die US-Regierung hat vor Gericht einen Rückschlag erlitten, als ein Richter entschied, dass die Federal Trade Commission (FTC) ihren Vorwurf eines monopolartigen Verhaltens gegen den Facebook-Konzern Meta nicht ausreichend belegen konnte. Die FTC hatte gefordert, die Übernahmen von Instagram und WhatsApp durch Meta rückgängig zu machen, da sie der Meinung war, dass diese Akquisitionen dazu dienten, die monopolartige Stellung von Meta im sozialen Netzwerk zu sichern. Richter James Boasberg stellte fest, dass die FTC nicht nachweisen konnte, dass Meta gegenwärtig eine monopolartige Position im Markt hält.

Die FTC sah sich jedoch mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, da Instagram und WhatsApp kostenlose Dienste sind. Der übliche Verweis auf höhere Preise für Verbraucher, der in Wettbewerbsverfahren häufig verwendet wird, war hier nicht anwendbar. Stattdessen argumentierte die FTC, dass die Qualität der Dienste von Meta aufgrund der schwächeren Konkurrenz gelitten habe. Meta konterte, dass die Übernahmen den Nutzern zugutekommen und den Wettbewerb gefördert hätten.

Die Entscheidung des Gerichts könnte weitreichende Folgen haben, da die FTC möglicherweise in Berufung gehen könnte, was den Prozess über Jahre hinaus verzögern könnte. Währenddessen wird die EU-Kommission an diesem Mittwoch ihren Fahrplan zur Vereinfachung der EU-Digitalgesetze vorstellen, der Gesetze zu Künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit und Datenschutz umfasst. Kritiker warnen, dass eine Entschärfung dieser Gesetze einem Einknicken vor der Tech-Lobby gleichkommen könnte.

Insgesamt zeigt der Fall Meta, wie komplex und umstritten die Regulierung großer Technologieunternehmen ist, und wie politische sowie wirtschaftliche Interessen in solchen Verfahren miteinander verwoben sind.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 590,3EUR auf Nasdaq (20. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.