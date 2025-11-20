Steigende Kurse bei deutschen Staatsanleihen: Anleger suchen Sicherheit!

Die Unsicherheit über eine mögliche Zinssenkung der Fed zum Jahresende hat die Renditen an den Anleihemärkten gestützt und die Kurse belastet. Der stellvertretende Vorsitzende der Fed, Philip Jefferson, wies auf Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt hin, was die Marktteilnehmer zusätzlich verunsicherte. Im weiteren Verlauf der Woche richten sich die Blicke der Anleger auf wichtige US-Konjunkturdaten, insbesondere auf den Arbeitsmarktbericht, der am Donnerstag veröffentlicht wird. Diese Daten könnten entscheidende Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Fed geben.

Am Montag und Dienstag dieser Woche verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen leichten Anstieg, was auf eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Anlagen in einem allgemein trüben Marktumfeld zurückzuführen ist. Der Euro-Bund-Future stieg am Montag um 0,12 Prozent auf 128,72 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,70 Prozent fiel. Diese Erholung kam nach zwei Handelstagen, in denen die Kurse unter Druck standen, bedingt durch Unsicherheiten über die zukünftige Zinspolitik der US-Notenbank Fed.

Am Dienstag setzte sich der Trend fort, als die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut stiegen. Der Euro-Bund-Future legte um 0,19 Prozent auf 128,86 Punkte zu, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,69 Prozent fiel. Die allgemeine Marktsituation, geprägt von deutlichen Verlusten an den Aktienmärkten, führte zu einer verstärkten Nachfrage nach Bundesanleihen. Analysten der Dekabank bemerkten, dass die steigende Risikowahrnehmung in verschiedenen Anlageklassen dem Bund Future Unterstützung bot.

Gleichzeitig stiegen die Renditen japanischer Staatsanleihen, was im Kontrast zu den Entwicklungen in Deutschland steht. Insbesondere die Rendite für 40-jährige Anleihen erreichte mit 3,68 Prozent ein Rekordhoch. Marktbeobachter äußern Bedenken hinsichtlich eines möglicherweise höheren Nachtragshaushalts der japanischen Regierung und der angespannten Beziehungen zwischen Japan und China.

Insgesamt zeigt sich, dass die Entwicklungen an den Anleihemärkten stark von den Erwartungen an die Geldpolitik der Fed und den bevorstehenden US-Konjunkturdaten beeinflusst werden. Die Unsicherheiten in den Finanzmärkten scheinen die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie deutschen Staatsanleihen zu stützen, während gleichzeitig die Anleger auf weitere Signale aus den USA warten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 128,5EUR auf Eurex (20. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.