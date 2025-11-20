Sino AG plant Anteilsverkauf an Trade Republic: Chancen und Risiken im Blick!

Laut einem Bericht des Manager Magazins könnten im Rahmen eines sogenannten „Secondary Deals“ Anteile der TR verkauft werden. Die Unternehmensbewertung der TR wird auf über 12 Milliarden Euro geschätzt, und die Verträge für diese Transaktionen seien bereits „praktisch unterschriftsreif“. Die sino AG hat Kenntnis von einem Prozess, in dem bestehende Gesellschafter Anteile verkaufen könnten, und liegt ein Entwurf eines Term Sheets vor, das die Bedingungen für den Kauf und Verkauf von TR-Anteilen regelt. Diese Bewertung würde der sino AG eine Beteiligung im Wert von mindestens 260 Millionen Euro oder 111,23 Euro pro Aktie einbringen.

Die sino AG, ein Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf, hat in einer aktuellen Ad-hoc-Mitteilung über mögliche Anteilsverkäufe an der Trade Republic Bank GmbH (TR) informiert. Die sino Beteiligungen GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der sino AG, hält derzeit mindestens 2,08% am Stammkapital der TR, die sich als größte Sparplattform für Wertpapiere in Europa positioniert und über 10 Millionen Kunden verfügt.

Allerdings betont die sino AG, dass sie nicht weiß, ob das Term Sheet bereits unterzeichnet wurde und dass keine notarielle Vereinbarung zur Anteilsübertragung vorliegt. Daher kann die sino AG derzeit nicht abschätzen, ob und wann eine solche Transaktion tatsächlich zustande kommt. Vorstand und Aufsichtsrat haben bislang keinen Beschluss gefasst, ob und in welchem Umfang Anteile an der TR verkauft werden sollen.

Zusätzlich hat die sino AG am 18. November 2025 vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht. Das Unternehmen schloss das Jahr mit einem Jahresüberschuss von 996.000 Euro ab, was einem Anstieg von 12,13% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahlen übertreffen die ursprüngliche Gewinnprognose, die zwischen 400.000 und 900.000 Euro lag. Die positive Entwicklung wird auf eine Belebung des operativen Geschäfts zurückgeführt, insbesondere in den letzten Monaten des Geschäftsjahres. Die Anzahl der betreuten Depots stieg um 11,11% auf 300, und die Zahl der abgewickelten Orders nahm um 66,81% zu.

Insgesamt zeigt die sino AG eine positive Geschäftsentwicklung, während die potenziellen Anteilsverkäufe an der Trade Republic Bank GmbH weitere strategische Möglichkeiten eröffnen könnten.

Die sino Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 96,70EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.